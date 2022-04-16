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「嚯，祛病」…西安核酸再篩查 請出霍去病相助

中國新聞組／北京16日電
西安當局向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，以作為出檢測結果前的有效憑證。（取材自微博）
西安當局向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，以作為出檢測結果前的有效憑證。（取材自微博）

中國疫情續爆，西安15日展開新一輪核酸篩查，這一次更請出西漢名將霍去病相助。

來源：YouTube

香港01報導，西安市多個區縣、開發區開展新一輪核酸篩查工作，當局選用了西漢驍勇善戰的名將霍去病作為檢測後到出結果前的有效憑證。卡通化的霍去病「核酸貼紙」頗獲好評，當地市民表示，「今天一大早，孩子就吵著要去核酸拿貼紙，班上的小朋友都說貼了『去病』不得病。」也有市民表示，貼紙「霍去病」意味「嚯，祛病！」，期待疫情可以盡快過去。

「霍去病核酸貼紙」還登上微博熱搜，網友表示，「誰能拒絕霍去病」、「去病終於來了」；也有網友猜測下一回該辛棄疾出場了；還有網友建議請出秦始皇，「沒有嬴哥鎮不住場子，建議早點發」。

西安當局向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，以作為出檢測結果前的有效憑證...
西安當局向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，以作為出檢測結果前的有效憑證。（取材自微博）

據了解，西安從3月12日推出第一張核酸篩查憑證貼紙以來，至今已推出了10個卡通形象。包括大熊貓、朱鹮、金絲猴、羚牛四種秦嶺珍貴的野生動物為設計原型，身著周、秦、漢、唐的古典服飾的秦墩墩（清）、猴靈靈（零）、牛呼呼（護）以及鹮薇薇（衛）四款貼紙，組成「清零護衛」。

此後，又推出「盛唐守護天團」系列貼紙，包括以楊貴妃為原型的「唐小妃」、以唐代皇城羽林軍為原型的「城小將」、以唐代詩人李白為原型的「李小白」。再往後還推出了「波斯客」以及「不倒翁小姐姐」等可以代表西安古今形象的卡通貼紙。不少西安市民在獲得卡通貼紙後，做成裝飾品以便長久保存。

對於西安當局此舉，有內地媒體表示，西安正是用一張張貼紙，「沖淡」市民的焦躁、擔憂等情緒，甚至調動起市民對下一個貼紙的期待，「西安就是用歷史的涵養、文化的慰藉，以及核酸貼紙這樣的小驚喜，升溫了城市的溫度。」

疫情 檢測 香港

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