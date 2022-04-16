「嚯，祛病」…西安核酸再篩查 請出霍去病相助

西安當局向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，以作為出檢測結果前的有效憑證。（取材自微博）

中國疫情 續爆，西安15日展開新一輪核酸篩查，這一次更請出西漢名將霍去病相助。

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香港 01報導，西安市多個區縣、開發區開展新一輪核酸篩查工作，當局選用了西漢驍勇善戰的名將霍去病作為檢測 後到出結果前的有效憑證。卡通化的霍去病「核酸貼紙」頗獲好評，當地市民表示，「今天一大早，孩子就吵著要去核酸拿貼紙，班上的小朋友都說貼了『去病』不得病。」也有市民表示，貼紙「霍去病」意味「嚯，祛病！」，期待疫情可以盡快過去。

「霍去病核酸貼紙」還登上微博熱搜，網友表示，「誰能拒絕霍去病」、「去病終於來了」；也有網友猜測下一回該辛棄疾出場了；還有網友建議請出秦始皇，「沒有嬴哥鎮不住場子，建議早點發」。

西安當局向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，以作為出檢測結果前的有效憑證。（取材自微博）

據了解，西安從3月12日推出第一張核酸篩查憑證貼紙以來，至今已推出了10個卡通形象。包括大熊貓、朱鹮、金絲猴、羚牛四種秦嶺珍貴的野生動物為設計原型，身著周、秦、漢、唐的古典服飾的秦墩墩（清）、猴靈靈（零）、牛呼呼（護）以及鹮薇薇（衛）四款貼紙，組成「清零護衛」。

此後，又推出「盛唐守護天團」系列貼紙，包括以楊貴妃為原型的「唐小妃」、以唐代皇城羽林軍為原型的「城小將」、以唐代詩人李白為原型的「李小白」。再往後還推出了「波斯客」以及「不倒翁小姐姐」等可以代表西安古今形象的卡通貼紙。不少西安市民在獲得卡通貼紙後，做成裝飾品以便長久保存。

對於西安當局此舉，有內地媒體表示，西安正是用一張張貼紙，「沖淡」市民的焦躁、擔憂等情緒，甚至調動起市民對下一個貼紙的期待，「西安就是用歷史的涵養、文化的慰藉，以及核酸貼紙這樣的小驚喜，升溫了城市的溫度。」