砸4.6億炒房？輿論炸鍋 少林方丈退股了

少林寺方丈釋永信。（中新社資料照片）

河南 少林寺豪擲人民幣近4.6億元（約合7200萬美元）買地引發外界關注後，持股80%的少林寺方丈釋永信，日前已退出河南少林無形資產管理有限公司。

紅星新聞報導，4月初，河南少林無形資產管理有限公司持股的鐵嵩科技公司以4.52億元的底價拍下鄭州 市鄭東新區的一塊土地，一時間，「少林寺進軍房地產」的消息引起輿論熱議。北京市中聞律師事務所合夥人閻創律師表示，釋永信退出股東身分後，便失去了對河南少林無形資產管理公司的控制權，但釋永信作為嵩山少林寺負責人，對少林無形資產管理公司具有管理權，可以代表公司簽字。

嵩山少林寺。（取材自紅星新聞）

另據香港01報導，河南少林無形資產管理公司成立於2008年12月9日，法定代表人為釋永福，註冊資本為人民幣100萬元。公司經營範圍包括文化藝術交流、武術交流、文化演出及經紀服務等。該公司目前由中國嵩山少林寺100%控股。此外，該公司對外投資 了16家公司，版圖涵蓋文化、旅遊、投資等領域，目前仍有七家公司為存續狀態，其中五家由其控股。

天眼查App顯示，釋永信關聯社會組織或企業共13家，其中存續狀態的為六家。釋永信現為河南省佛教協會、鄭州市佛教協會、滎陽市洞林寺等法定代表人，同時任鄭州市開元寺建設管理有限公司執行董事兼總經理。

1998年，釋永信成立河南少林寺實業發展有限公司（現已註銷），在其帶領下，少林寺開始不斷擴大商業版圖。其中，少林無形資管公司是少林寺的重要資產之一，也是少林寺商業化運作的重要平台。