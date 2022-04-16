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曾想離婚 娘家勸合 安徽女被老公家暴毆頭致死

中國新聞組／北京16日電
安徽淮南女子黃女在家中被老公毆打致死。（取材自極目新聞）
安徽淮南女子黃女在家中被老公毆打致死。（取材自極目新聞）

安徽淮南一名黃姓女子被老公毆打頭部重傷，送進ICU搶救5天後不治身亡，黃女的姐姐黃麗（化名）說，妹妹以前就有被老公家暴的經歷，曾想離婚，盼嚴懲妹夫殺人償命。

極目新聞報導，黃麗說，4月1日上午10時許，接到民警的電話，說妹妹正在當地一所醫院的ICU裡搶救，5天後，因搶救無效身亡。

黃麗從醫生處得知，4月1日凌晨，妹妹在家中被丈夫毆打致心跳停止，趕到的120醫院人員現場搶救了20多分鐘後才恢復心跳，隨後將她送至醫院ICU搶救，但妹妹一直未曾恢復過意識。發現事態嚴重，到場的120醫護人員現場報警，民警趕到現場將黃麗的妹夫控制。

一名辦案民警告訴黃麗，事發當晚，她妹妹和妹夫及其8歲的大女兒在家中，妹夫發現妹妹和異性聊天，雙方發生了衝突，妹夫對妹妹的頭部連擊數拳，導致妹妹重傷。

黃麗說，妹妹和黃軍結婚後，黃軍一直沒有正經的工作，收入很不穩定，妹妹開了一家女裝店養活自己和兩個女兒。兩個人的經濟上獨立，事發前一個多月，黃軍還因欠錢向妹妹借了3萬元。

「黃軍有些變態，兩三年前曾在我妹妹的鑰匙扣中安裝監聽器，還在妹妹的服裝店裡安裝了監控器。」黃麗說，結婚後，黃軍曾對妹妹有過掐脖子等家暴行為，妹妹曾向家人提出離婚的想法，在家人的勸解和黃軍的花言巧語下，雙方最終沒有離婚，現在看來，家人們真是後悔勸她不要離婚。

警方受案回執顯示，黃女被故意傷害案被警方受理，目前受理案由是故意傷害致死。

黃女被送進ICU搶救5天後仍不治身亡。（取材自極目新聞）
黃女被送進ICU搶救5天後仍不治身亡。（取材自極目新聞）

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