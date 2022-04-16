男→女→男 醫院寫錯一個字母 杭州郎婚檢像洗三溫暖

沈先生說，醫師說自己擁有46XX染色體，「就是個女的」，讓他「極度悲傷」。想著不能耽誤了妻子，產生了和妻子分開的念頭。（視頻截圖）

杭州一對沈姓夫妻做婚前健康檢查時，沈男發現他的染色體與妻子相同，意味著從生理角度上講，其實是女性，沈男極度悲傷，一度想取消婚禮，不料後來證實是醫院疏失，沈男是生理男性。

綜合媒體報導，沈男原本的染色體檢查結果顯示，他的染色體是 「46 XX」，與新婚妻子相同，而非生理男性的「46 XY」，就醫學 結果來說，他確實是生理女性。醫生表示，「染色體檢查報告很少出錯」該份報告上更有三份簽名背書檢驗結果。

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沈男後來收到精子檢查報告，確定一切正常，他又跑去醫院求證。醫生卻跟他說，即使精子正常，只要他染色體是 「46 XX」就難以懷孕。

沈男再次向醫院確認，該報告是否有可能存在錯誤。醫師回覆，染色體的報告錯誤率是很低的。沈男說他因此陷入極度的悲傷，自己跟妻子雖然已經登記，但兩人還未擺酒席，他也想過是否該和妻子分開的念頭，「不想耽誤她。」

後來證實是該報告打字時發生疏失，醫院又出具新的檢驗報告，重新將沈男的染色體結果更正為46XY。沈男表示，自己已經情緒低落了一周，幾乎沒睡過一天安穩覺，也不知該如何面對妻子。

沈男說：「報告單上有3個人簽字，那是不是就意味著他們的流程就是人家拿過去，看也不看就直接簽了字。我從一個普通患者的角度都可以發現問題，為什麼醫師發現不了？我覺得醫院和那個機構存在很大的漏洞。」

「希望他們以後不要出現這種問題了，醫院和機構只是寫錯了一個字母 ，但是對患者來說還是承受了很大的心理壓力。」

報導說，杭州市臨平區婦幼保健院醫務科朗科長承認工作上存在疏失，但他指出，因為婚檢中心是第三方機構，事情發生後醫院也在第一時間跟婚檢中心聯繫。他表示，對患者感到很抱歉，但因為醫學上也有雙性人的案例，所以當時未查證清楚，未來會加強對婚檢中心的監督。

對此，網民紛紛表示同情，指「拿到檢驗報告的那刻，應該懷疑人生」、「經歷了大喜大悲到鬆了一口氣的過程」但亦有網民批評醫院不負責任，「染色體XX是女性，XY是男性這點常識醫院都弄不明白。」