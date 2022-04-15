不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

河北省一處「育才花園」社區近日爆紅，一對男女不顧來往人車，直接在社區旁的大馬路上當間性愛，兩人激烈擁吻、互相扒開對方衣物，兩人激戰完畢之後，有路人接近拍攝，他們也絲毫不在意，大膽行徑瞬間在網路上引爆話題。

蘋果 日報報導，這個育才花園社區位於河北省保定市安新縣育才東路，一對男女近日在一旁馬路嘿咻，女主角長褲、內褲都脫下，當街裸露下體，男主角也配合演出，就這麼恩愛起來。

雖然事發時是晚上，但路上人車來往，眾人都對這樣的大膽行為相當傻眼，甚至有人靠近拍下他們的正面，兩人也完全不攔阻。過程中，這對男女擁吻、互相扒開對方下身衣服，接著擁抱躺在了馬路上。兩人精神狀態詭異、疑似酒醉。

網路上目前有至少六段關於「育才花園馬路戰神」的影片在網路瘋傳，網友們看了紛紛直呼「太勁爆」、「這個真的要火」、「這個視頻真的牛逼」、「現在人都這麼敢嗎」、「以後改成『育人』花園吧」、「三觀震碎，這警察 不抓起來嗎？」

據報導，該社區現在已經成為「網紅打卡地」，房產中介還加上了相關的廣告詞；當時一旁停靠的橙色小轎車也成了「網紅車」。但有網友指出，該車輛與當事人毫無關係。