我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特評價馬斯克：有想法就有機會成功 這就是美國

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

桂林「網紅一條街」 直播主爭相高歌月入可達20萬

中國新聞組╱綜合報導
近期每當入夜後至翌日凌晨，福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的4個橋洞下，就有不少美女主播扎堆直播。(視頻截圖)
近期每當入夜後至翌日凌晨，福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的4個橋洞下，就有不少美女主播扎堆直播。(視頻截圖)

廣西桂林最近出現「網紅一條街」，好幾位美女主播每天晚上都會在橋洞下開啟直播，向觀眾展示歌喉、聊天互動。據了解，這些網紅背後都有團隊幫忙包裝行銷，獲得大批網友打賞，這些網紅收入甚至每個月可達20萬元人民幣；但有網友說這種模式根本是現代版的行街乞討，桂林交警近日也在現場進行整治。

香港01報導，這條「網紅一條街」其實就是桂林市西二環路，有網友表示，最近每天晚上到隔天凌晨，都有不少女主播在福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的四個橋洞下開直播，一次大約20多人，歌聲響徹雲霄。

一名自稱是某傳媒公司工作人員的男子表示，公司在該處開播已有數星期，直播內容都是以唱歌為主的娛樂表演，之所以會選擇在橋洞直播，是可以避免受到天氣影響，加上那個地方位在市郊，唱歌就不會有擾民的問題。

據報導，這些直播主身邊都會圍繞許多工作人員，幫忙行銷包裝，還會配備一個運營人員，負責直播間的大小事務，同行之間除了競爭，也會互相學習。

傳媒公司負責人田爽表示，公司人氣最高的專職主播擁有30多萬粉絲，月收入可達20至30萬人民幣，即使是人氣普通的新主播，收入也比打工來得好賺，也吸引了不少喜歡唱歌的大學生入行。

報導提到，許多網友對於這現象有點反感，認為這是現代版的行街乞討；不過也有人認為網路直播作為一種新興職業，不失為解決就業問題的一項方法。

日前桂林交警、城管部門對女主播們涉嫌擾民的情況進行了現場整治，現場圖片顯示，被勸離的女主播紛紛收拾燈具和手機、音響等，離開這片短暫存在的「樂土」。

就業 手機 香港

上一則

特首提名截止 李家超「唯一」候選人 冼國林宣布退選

下一則

虧損31億又欠薪 柔宇求求救公司：保持中國柔性技術領先

延伸閱讀

80歲國寶主播獲賜豪宅 緊牽金正恩喜看房

80歲國寶主播獲賜豪宅 緊牽金正恩喜看房
高雄市長陳其邁17日與台僑有約 談「高雄轉型的挑戰」

高雄市長陳其邁17日與台僑有約 談「高雄轉型的挑戰」
獲金正恩「御賜」新豪宅 北韓國寶主播李春姬超興奮

獲金正恩「御賜」新豪宅 北韓國寶主播李春姬超興奮
李立群上海隔離直播「日光浴」 女兒後面脫衣嚇壞網友

李立群上海隔離直播「日光浴」 女兒後面脫衣嚇壞網友

熱門新聞

上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創