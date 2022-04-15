桂林「網紅一條街」 直播主爭相高歌月入可達20萬

近期每當入夜後至翌日凌晨，福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的4個橋洞下，就有不少美女主播扎堆直播。(視頻截圖)

廣西桂林最近出現「網紅一條街」，好幾位美女主播每天晚上都會在橋洞下開啟直播，向觀眾展示歌喉、聊天互動。據了解，這些網紅背後都有團隊幫忙包裝行銷，獲得大批網友打賞，這些網紅收入甚至每個月可達20萬元人民幣；但有網友說這種模式根本是現代版的行街乞討，桂林交警近日也在現場進行整治。

香港 01報導，這條「網紅一條街」其實就是桂林市西二環路，有網友表示，最近每天晚上到隔天凌晨，都有不少女主播在福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的四個橋洞下開直播，一次大約20多人，歌聲響徹雲霄。

一名自稱是某傳媒公司工作人員的男子表示，公司在該處開播已有數星期，直播內容都是以唱歌為主的娛樂表演，之所以會選擇在橋洞直播，是可以避免受到天氣影響，加上那個地方位在市郊，唱歌就不會有擾民的問題。

據報導，這些直播主身邊都會圍繞許多工作人員，幫忙行銷包裝，還會配備一個運營人員，負責直播間的大小事務，同行之間除了競爭，也會互相學習。

傳媒公司負責人田爽表示，公司人氣最高的專職主播擁有30多萬粉絲，月收入可達20至30萬人民幣，即使是人氣普通的新主播，收入也比打工來得好賺，也吸引了不少喜歡唱歌的大學生入行。

報導提到，許多網友對於這現象有點反感，認為這是現代版的行街乞討；不過也有人認為網路直播作為一種新興職業，不失為解決就業 問題的一項方法。

日前桂林交警、城管部門對女主播們涉嫌擾民的情況進行了現場整治，現場圖片顯示，被勸離的女主播紛紛收拾燈具和手機 、音響等，離開這片短暫存在的「樂土」。