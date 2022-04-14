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文宣被指忽略女性 共青團批極端女權成網路「毒瘤」

中國新聞組／北京14日電
共青團批評，攻擊的人是有意忽視圖片中的女性，製造對立。（取材自微博@共青團中央）
共青團批評，攻擊的人是有意忽視圖片中的女性，製造對立。（取材自微博@共青團中央）

共青團中央微博近日發文批評「極端女權已成網路毒瘤」，指女權主義「興風作浪」蒙蔽網民，言論讓不少網民關注。

香港01報導，事源近期有網民批評，共青團的文章在記錄長征、抗美援朝、開鑿紅旗渠等歷史事件時，「故意忽視女性」，例如沒有把有女性的圖片放在文章裡。

共青團中央在發文中表示，攻擊的人是有意忽視圖片中的女性，製造對立，並對新聞編輯人員實施「人肉搜索」，進行「網路暴力」，並稱，「這些所作所為，已經完全突破底線，激起了公憤。」文章又指，「極端女權」興風作浪已經很久，每次「發作」都能蒙蔽不少網民。

共青團中央表示，凡事都能往「女權」上引的人，不是真心維護女性權益，而是製造「性別對立」吸引流量、藉機斂財。近期事件表明，「極端女權」已經越來越猖獗，毒性越來越劇烈，希望動員全網齊心切除「毒瘤」，「還網路一份清朗，已經刻不容緩」。

對此，網民反應兩極。支持共青團的網民呼籲警惕境外勢力利用女權煽動輿論，引導網民敵視和反對國家。也有人認為，極端女拳是絕對要打擊的，但要和普通女權區分開來。不然對立起來，只會讓更多普通女性發聲之後在互聯網上挨揍。

不支持的網民批評，如果極端女權成為網路毒瘤，極端「愛國」也是網路毒瘤，共青團對常發布極端愛國主義的言論也應公開批評。

「做個假設，如果那個國籍媒體在宣傳反法西斯戰爭的時候不放中國的照片，絕口不提中國在反法西斯戰爭中的貢獻，中國人會不會覺得自己被冒犯了？被輕視了，會不會指出來？那同理，為什麼中國女性這樣做就是極端女權了？」有網民說。

香港 微博

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