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怕染疫不肯接回妻 夫被起訴離婚 法院：他願改 不准離

中國新聞組／北京14日電
甘肅康樂縣法院近日一起離婚判決引發爭議。（取材自微博）
甘肅康樂縣法院近日一起離婚判決引發爭議。（取材自微博）

丈夫因怕感染新冠，不肯接回妻子，妻子不願再忍，向法院訴請離婚，法官卻判不准離。甘肅康樂縣法院近日一起離婚判決引發爭議。

瀟湘晨報報導，馬女士2016年經人介紹和張姓丈夫結婚並育有一兒一女。2019年10月，馬女士從婆家離開去北京打工。2020年2月18日從北京回家，當時正值疫情防控階段，村上要求張男接回妻子，但張男以怕被傳染為由拒絕。

2個月後，馬女士要赴北京打工，在蘭州打電話給外出工作的張男，盼見丈夫一面，丈夫卻以工作忙為由不肯相見。

馬女士又發現丈夫與他人聊天，雙方發生矛盾，馬女士決定不再隱忍，於2021年12月15日以感情破裂為由起訴，要求離婚。

馬女士稱，2019年，女兒感染肺炎，她帶女兒去看病，是向自己父親借款5000元人民幣（約784美元）用於孩子治療。在馬女士看來，丈夫及其家人對女兒不管不問。

馬女士認為，她為了孩子以及家庭的幸福美滿一忍再忍。後來，她多次發現丈夫出軌，丈夫聲稱會改，但一直沒改，馬女士稱，「他常年在外打工不回家，也不給我及孩子生活費」。

對此，張姓丈夫在庭審中辯稱，微信上與他人曖昧聊天是以前的事，後面再未發生過。馬女士起訴離婚，但他不同意離婚。他要跟馬女士一起好好生活、撫養孩子。

法院一審認為，張男願意改正錯誤，認錯態度良好。只要雙方多溝通，相互包容，互諒互讓，婚姻關係完全可以維持，離婚會對孩子的成長造成不利影響。為了維護正常的婚姻家庭關係，構建和諧社會，一審判決不准原告馬女士與被告張男離婚。

報導指出，一審判決一出，網上討論炸了鍋。有網民稱「感謝法庭進一步拉低結婚率」、「每日更新恐婚恐育小技巧」，也有人罵「瘋了吧，我想離婚，還要你來管我」、「法院這樣判？我以為會主持公道呢」。

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