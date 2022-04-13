我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

她用自己臉解鎖夫iphone 11 網疑：是不是失散兄妹

中國新聞組／北京13日電
當事人夫妻倆。（取材自極目新聞）
當事人夫妻倆。（取材自極目新聞）

一位網友近日發視頻稱，她能用自己的臉解鎖丈夫的手機，有網友評論稱「兩人是兄妹」，也有網友稱「他們在手機中錄入了兩張臉」。對此，該網友的劉姓丈夫表示，他的手機使用了近一年時間，只錄了他自己的面容ID。

極目新聞報導，視頻顯示，一名男子將手機鎖屏後，兩次用自己的人臉解鎖了手機，隨後男子的張姓妻子接過已經鎖屏的手機，竟連續兩次用她自己的臉打開了手機。有網友在視頻評論區稱：「這哪是有夫妻相，分明就是一模一樣」，還有網友開玩笑稱：「你倆做下親子鑒定吧，看看是不是失散多年的親兄妹」。

張女說，她當天在家發現自己的手機找不著了，便想到用丈夫的手機給自己手機打個電話，她接過丈夫的手機看了一眼後，發現手機屏幕已經解鎖，「當時我還以為是他已經把手機解鎖了，後來發現不是他解的鎖。」

張女說，此後她連續幾次用自己的臉，竟然每次都能解鎖丈夫的手機。

劉男表示，他用的手機是iPhone11，已經使用了近一年，妻子將上述視頻發布至社交平台後，他看見了一條網友「錄入了兩個面容ID」的評論，他才發現手機設置中確實有一個「設置替用外貌」的選項，此前，他從未開啟這一選項，為此他和妻子還專門錄製了一條視頻，視頻中他依舊沒有設置替用外貌的ID，將手機鎖屏後，他的妻子用自己的臉再次解開了手機。

「我們結婚七年了，最開始的時候都挺瘦。除了牙齒比較相像，其他地方並不像，現在長得胖了，大家都說我們長得像，我自己也沒覺得。」劉男說，此前他開玩笑時還經常嫌棄他妻子長得不好看，「這次發現她能用她的人臉解鎖我的手機後，我都誇她長得好看，覺得說她不好看就是損自己。」

手機 親子 iPhone

上一則

「全民國防手冊」防共 胡錫進：解放軍不打台灣民眾

延伸閱讀

封城風暴 和碩昆山廠停工 蘋果鏈衝擊擴大

封城風暴 和碩昆山廠停工 蘋果鏈衝擊擴大
庫克不滿反壟斷法：將降低iPhone安全性、用戶選擇減少

庫克不滿反壟斷法：將降低iPhone安全性、用戶選擇減少
鴻海大咬蘋果訂單 Q2淡季好忙

鴻海大咬蘋果訂單 Q2淡季好忙
蘋果為何想推iPhone月租制？能從用戶身上榨出更多營收

蘋果為何想推iPhone月租制？能從用戶身上榨出更多營收

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查