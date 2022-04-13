她用自己臉解鎖夫iphone 11 網疑：是不是失散兄妹

當事人夫妻倆。（取材自極目新聞）

一位網友近日發視頻稱，她能用自己的臉解鎖丈夫的手機 ，有網友評論稱「兩人是兄妹」，也有網友稱「他們在手機中錄入了兩張臉」。對此，該網友的劉姓丈夫表示，他的手機使用了近一年時間，只錄了他自己的面容ID。

極目新聞報導，視頻顯示，一名男子將手機鎖屏後，兩次用自己的人臉解鎖了手機，隨後男子的張姓妻子接過已經鎖屏的手機，竟連續兩次用她自己的臉打開了手機。有網友在視頻評論區稱：「這哪是有夫妻相，分明就是一模一樣」，還有網友開玩笑稱：「你倆做下親子 鑒定吧，看看是不是失散多年的親兄妹」。

張女說，她當天在家發現自己的手機找不著了，便想到用丈夫的手機給自己手機打個電話，她接過丈夫的手機看了一眼後，發現手機屏幕已經解鎖，「當時我還以為是他已經把手機解鎖了，後來發現不是他解的鎖。」

張女說，此後她連續幾次用自己的臉，竟然每次都能解鎖丈夫的手機。

劉男表示，他用的手機是iPhone 11，已經使用了近一年，妻子將上述視頻發布至社交平台後，他看見了一條網友「錄入了兩個面容ID」的評論，他才發現手機設置中確實有一個「設置替用外貌」的選項，此前，他從未開啟這一選項，為此他和妻子還專門錄製了一條視頻，視頻中他依舊沒有設置替用外貌的ID，將手機鎖屏後，他的妻子用自己的臉再次解開了手機。

「我們結婚七年了，最開始的時候都挺瘦。除了牙齒比較相像，其他地方並不像，現在長得胖了，大家都說我們長得像，我自己也沒覺得。」劉男說，此前他開玩笑時還經常嫌棄他妻子長得不好看，「這次發現她能用她的人臉解鎖我的手機後，我都誇她長得好看，覺得說她不好看就是損自己。」