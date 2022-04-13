我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

用戶打賞 騎手1天賺上萬 網友質疑發疫情財

記者林汪靜／綜合報導
網路最近流傳順豐同城一名騎手一天的收入就高達1萬67.75元人民幣。（取材自澎湃新聞）
網路最近流傳順豐同城一名騎手一天的收入就高達1萬67.75元人民幣。（取材自澎湃新聞）

網路最近流傳跑腿服務平台順豐同城一名騎手僅9日一天的收入就高達1萬67.75元（人民幣，下同，約1570美元），對此，順豐同城回應，該騎士當天用戶打賞了約7856元。因現正值多地封城期間，引起不少網友質疑發疫情財，「不打賞，騎手就不送了。」

界面新聞報導，順豐同城對此回應，經過後台查詢確認，該騎士在9日當天共完成60筆同城配送訂單，是企業用戶下單，訂單佣金計提總額達1萬67.75元。其中基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。也就是說，該騎士平均每單不含打賞收入為約36.9元，平均每單獲得打賞約131元。

準備送菜的順豐同城騎手。（取材自微博）
準備送菜的順豐同城騎手。（取材自微博）

不過，消息讓不少網友質疑，有網友表示，「不打賞會送嗎，懂得都懂」、「想問問其他封城的地方，你們那裡的跑腿小哥能有這麼高的收入嗎？政府保供應沒做好，才會導致高物價，高跑腿費。」

還有網友猜測，「如果是真的，那很可能是上海，不加打賞的話不會優先送。」

順豐同城是獨立的第三方配送平台，目前已覆蓋1900個市縣地區。截至去年3月31日的12個月，順豐同城在中國第三方即時配送市場中占比最大，達到11%。

封城 疫情

上一則

霸氣新娘 棍打婚鬧護新郎 網讚：打得好

下一則

暗語交易、圖片打碼…二手平台非法賣珍稀蝴蝶標本

延伸閱讀

為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡

為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡
李立群上海隔離直播「日光浴」 女兒後面脫衣嚇壞網友

李立群上海隔離直播「日光浴」 女兒後面脫衣嚇壞網友
上海與俄羅斯

上海與俄羅斯
李強入常 或終結於上海疫情

李強入常 或終結於上海疫情

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查