用戶打賞 騎手1天賺上萬 網友質疑發疫情財

網路最近流傳順豐同城一名騎手一天的收入就高達1萬67.75元人民幣。（取材自澎湃新聞）

網路最近流傳跑腿服務平台順豐同城一名騎手僅9日一天的收入就高達1萬67.75元（人民幣，下同，約1570美元），對此，順豐同城回應，該騎士當天用戶打賞了約7856元。因現正值多地封城 期間，引起不少網友質疑發疫情 財，「不打賞，騎手就不送了。」

界面新聞報導，順豐同城對此回應，經過後台查詢確認，該騎士在9日當天共完成60筆同城配送訂單，是企業用戶下單，訂單佣金計提總額達1萬67.75元。其中基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。也就是說，該騎士平均每單不含打賞收入為約36.9元，平均每單獲得打賞約131元。

準備送菜的順豐同城騎手。（取材自微博）

不過，消息讓不少網友質疑，有網友表示，「不打賞會送嗎，懂得都懂」、「想問問其他封城的地方，你們那裡的跑腿小哥能有這麼高的收入嗎？政府保供應沒做好，才會導致高物價，高跑腿費。」

還有網友猜測，「如果是真的，那很可能是上海，不加打賞的話不會優先送。」

順豐同城是獨立的第三方配送平台，目前已覆蓋1900個市縣地區。截至去年3月31日的12個月，順豐同城在中國第三方即時配送市場中占比最大，達到11%。