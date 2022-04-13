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南方航空搞副業 空姐直播帶貨 單場銷售額曾達136.3萬

記者林汪靜／綜合報導
中國南方航空旗下參股公司在抖音營運帳號，做電商直播。（取材自紅星新聞）
中國南方航空旗下參股公司在抖音營運帳號，做電商直播。（取材自紅星新聞）

中國南方航空虧損嚴重，竟開始搞起直播「副業」，旗下「空姐」搖身一變成了帶貨主播，南方航空旗下參股公司在抖音營運帳號，做電商直播，據了解，該帳號單場直播銷售額曾高達136.3萬元（人民幣，下同，約21.4萬美元）。

紅星新聞報導，今年2月以來，一個名為「@南方航空環球購」的抖音帳號快速崛起，該帳號的營運主體為南方航空跨境電商（海南）有限公司（簡稱南航跨境電商公司），該公司是南方航空參股的公司。

帳號簡介指出，這是南方航空跨境購物官方帳號，每晚7時30分開播。該帳號目前已發布38則影片，擁有11.1萬名粉絲，部分影片內容與「空姐（空乘）」有關，比如，不同人眼中的「空姐」。

一名消費者表示，經過價格比較，她發現「@南方航空環球購」商品推薦櫥窗內的部分商品比海南自貿港、中國中免的商品還要便宜。該名消費者說：「光比較價格的話，南航這邊有幾款產品確實比三亞都便宜了。」

近30天內，該帳號共直播15場，每場直播的平均觀看人次約4.8萬，場均銷售額約為...
近30天內，該帳號共直播15場，每場直播的平均觀看人次約4.8萬，場均銷售額約為17.3萬人民幣。（取材自紅星新聞）

在2月18日發布的影片中，直播主表示：「我們的所有商品都是跨境商品，因為是南方航空跨境電商與保稅倉的合作，全部都已經免過稅了，才會有這樣的價格。」

蟬媽媽數據顯示，在近30天內，該帳號共直播15場，每場直播的平均觀看人次約4.8萬，場均銷售額約為17.3萬元。

不過，該帳號曾出現驚人的成績，銷售金額巔峰出現在2月22日，在3小時49分的直播中，共有42萬人次觀看，銷量達到9881件，銷售額約為136.3萬元。

今年3月31日，南方航空發布了2021年度的財報，財報顯示，去年，南方航空全年的營業收入約為1016.44億元，歸屬於上市公司股東的淨虧損約為121.03億元。

南方航空在財報中稱，要推動倉儲、電商貿易、供應鏈管理等新業務持續發展；要加快推進海南自貿港跨境電商、通用航空、飛機租賃等項目。

目前南方航空直播帶貨能否挽救嚴重虧損的業績，仍有待觀察。

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