暗語交易、圖片打碼…二手平台非法賣珍稀蝴蝶標本

為躲避監管，珍稀蝴蝶標本交易多以暗語、圖片打碼、截取局部圖或以簡筆畫代替等隱匿的方式進行。(取材自紅星新聞)

二手平台閒魚涉嫌違規售賣珍稀蝴蝶標本，為躲避監管，不肖業者多以暗語、圖片打碼、截取局部圖或以簡筆畫代替實物圖等隱匿的方式進行。如翠葉紅頸鳳蝶因脖上的紅色絨毛，交易時賣家多寫為「紅圍巾」；綠鳥翼鳳蝶分稱為「綠色大蝴蝶」和「黃色大蝴蝶」。

紅星新聞報導，有蝴蝶愛好者稱，網絡平台閒魚上存在違規交易國家保護蝴蝶品種標本的情況。調查發現，該平台賣家所售賣的珍稀蝴蝶標本包括翠葉紅頸鳳蝶、裳鳳蝶、鳥翼鳳蝶，均為「瀕危野生動植物種國際貿易公約」附錄中的保護品種。

為躲避監管，珍稀蝴蝶標本交易多以暗語、圖片打碼、截取局部圖或以簡筆畫代替等隱匿的方式進行。(取材自紅星新聞)

大部分賣家並未在商品圖片中放出蝴蝶標本整體，只截圖了蝶翅的部分花紋。其中，一位賣家在首頁掛出四個帶有「紅圍巾」字樣的蝴蝶標本交易連接，其中一個連接剛於4月7日以350元（人民幣，下同）的價格賣出。另一位賣家個人動態中，也可見兩個名為「翠&特」和「特洛伊」的商品連接，已分別以950元和550元的價格賣出。

此外，大部分蝴蝶標本賣家並不直接呈現標本實物圖，而是在圖片上進行大面積打碼處理，甚至以簡筆畫代替原圖。只有消費者詢問商品品相時，賣家才會私發商品實物圖。

記者以消費者的身分詢問，賣家才會私發商品實物圖。(取材自紅星新聞)

「此類受保護的蝴蝶標本交易需要走正規途徑，很多國家都要收稅，再加上物以稀為貴，商家炒作，標本價格確實比較高，就出現了二手平台上違規交易的現象。」成都華希昆蟲博物館 館長趙力介紹，「比如鳥翼鳳蝶類，一般原產國辦理一張出口手續，就要幾百美元。一張出口手續對應的是一批蝴蝶，同一批內數量有多有少，例如香港 只允許一批出口五個種，但沒有規定具體多少隻」

報導指出，趙力說，近年來中國海關在標本進出口管理方面已經比較嚴格。「由於檢驗技術手段的提高，通過郵寄走私等方式的標本包裹在進口時都會及時被發現的，但也不乏有走私分子通過貨運渠道夾帶。」

此外，趙力還介紹，去年中國對「野生動物保護法」進行了新的修訂，增加了75種保護昆蟲。中國目前對蝴蝶的保護主要是從棲息地的保護入手，這也是國際上對昆蟲保護的共識。「因為昆蟲繁殖能力比較強，但是對環境比較敏感，所以必須對棲息地進行保護，才能有效保護一個物種。總體而言，這些列入保護名錄的蝴蝶的棲息地都受到了比較嚴格的保護，暫時沒有什麼生存危機。