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上崗副縣長一路貪 杭州前書記周江勇斂財長達20年

中國新聞組／北京12日電
杭州前市委書記周江勇被列為反貪腐專題報導「零容忍」的典型個案。（央視畫面截圖）
杭州前市委書記周江勇被列為反貪腐專題報導「零容忍」的典型個案。（央視畫面截圖）

落馬八個月之後，浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇被公訴。官方披露，其在當副縣長時就開始斂財，時間長達20年。據了解，這輪反腐高潮波及寧波多名商界人士。

多維新聞報導，據中國最高檢4月11日消息，周江勇涉嫌受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴。近日，滁州市人民檢察院已向滁州市中級人民法院提起公訴。

未來，周江勇將在安徽受審。

周江勇，1967年9月生，浙江寧波人，1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，省委黨校研究生，工商管理碩士。

公開資料得知，周江勇在浙江工作多年，擔任過舟山市市長、市委書記等，2017年2月任溫州市委書記，2017年6月躋身浙江省委常委，2018年5月履新杭州市委書記，3年後被查。

2021年8月21日，中央紀委國家監委官網宣布周江勇落馬。

根據最高檢披露的消息，周江勇在副縣長崗位就開始斂財了。

周江勇擔任鄞縣副縣長的時間是在2001年1月。之後他一路升遷一路斂財，一直收錢到浙江省委常委、杭州市委書記崗位，時間長達20年。

值得注意的是，周江勇是改革開放以來杭州首位被查的市委書記，也是繼浙江省政協前副主席斯鑫良、寧波市前市長盧子躍之後，8大後浙江省被查的第三位省部級官員。

除此之外，周江勇還是首個被指「與資本勾連，支持資本無序擴張」的落馬「老虎」。

周江勇落馬之後，多家媒體曾披露周江勇被查前後的諸多細節。

據中新周刊2021年9月報導，去年周江勇就被有關部門約談過，其心存僥幸，並未如實交代個人相關問題。

因此，在周江勇被查當晚，浙江省委常委會召開會議，特意強調「絕不能讓政治上、廉潔上有問題的人蒙混過關、投機得逞」。

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