女作家六六：75歲母親被居委會「恐嚇」送方艙醫院 心臟病發

作家六六在網上曝出母親不去方艙醫院的言論惹議。（取材自百度百科）

「我的父母聽黨的話，在家閉門不出17天後，陽了。」作家六六在微信 朋友圈揭露上海防疫 亂象，稱75歲的母親被居委會「恐嚇」要拖去方艙醫院，嚇到心臟病 發作，她並以「集中營」來相比方艙醫院。但六六堅持不讓母親去方艙醫院的行為，也招來「阻礙防疫」的批評。

綜合媒體報導，上海封城防疫發生硬將一對陰性夫妻當成陽性帶走隔離的事件，而類似情況也發生作家六六的母親身上，原名張辛的六六出生於安徽，曾為電視劇「蝸居」、「安家」編劇而擁有知名度。

六六在微信朋友圈指出，父母只有下樓做核酸檢測才會出門，卻先後檢測出陽性，所幸都很快好轉，但居委會天天恐嚇要將她母親拖去方艙醫院，讓75歲的母親嚇到心臟病發作。

六六表示，母親無法到醫院就醫，父親只好為她出門拿救命藥，結果又被居委會指控因為違規出門，所以要把六六母親拖走。六六抱怨若父親不出門，媽媽心臟就不行了。

六六安慰母親，「即便抓去方艙，也不會比集中營更差」。她說，母親已75歲，「硬挺過去，就能到百年」、「挺不過去，就被逼學著自己上路」。她並以「絕望」來形容自己的心情。

但六六求助的言論在網上被大量網友嘲諷，酸她此前正能量發言但現在「知道疼了」。她奔赴武漢為抗疫劇尋找素材時說的「幸虧我來了，再不來素材都沒了」這句話也被翻出。

網友挑出她文中寫到「小區有陽性患者死亡」是造謠，並要求舉報她媽媽陽性不去方艙醫院是嚴重影響抗疫。「板子不是打在自己身上，是不知道疼的」、「怪不得上海基層這麽累，全是一群這樣的人」。

六六對於自己今昔言論被翻出做對比做出回應，她說明母親經過五天後已轉陰，如今病狀輕微。她稱自己是熱愛上海的普通人，坦言「封城的經濟代價在變大」、「希望百姓不因次生災害造成更大的苦難」。