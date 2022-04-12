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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

沒核酸報告醫院不救 學者郎咸平98歲母枉死上海

記者陳政錄／綜合報導
郎咸平證實母親去世消息。(取材自微博)
郎咸平證實母親去世消息。(取材自微博)

上海強硬的封控措施再釀憾事。知名財經學者郎咸平11日證實，高齡98歲的母親因腎臟問題就醫，「按照過去的診斷，只要打一針就好了」，但上海規定須做核酸後才能就醫，所以媽媽在急診室門口等了四個小時後，「永遠離我而去了。」

11日，中國網路上流傳郎咸平的哥哥郎咸白發文，表示母親在醫院外等待核酸結果四小時後去世。對此，郎咸平於下午在個人微博上證實。

他表示，該訊息確實是哥哥Allen（郎咸白）所發，雖不想公共資源談論私事，但既然流傳開了，也必須說明情況。郎咸平說，和哥哥一樣，「我們都很悲痛，悲劇本來是可以避免的。」

郎咸平指出，媽媽98歲年紀大了，這次腎臟有一點點衰竭，按照過去的診斷，只要打一針就好了。他接著說，因為上海嚴格規定必須要做核酸後才能就醫，接著媽媽在三甲醫院當場做了核酸檢測，四個小時都沒出結果，「我深感震驚。」

他最後悲慟表示，媽媽在醫院急診室門口等到四小時後，「永遠離我而去了。」

郎咸平還說，因為居住的社區封閉，「花了許多時間和有關部門溝通才允許我去醫院」。但他站在馬路上時叫不到滴滴網約車，因為封控他最終沒有見到母親最後一面。他呼籲，「我希望這個悲劇不要再發生，也謝謝大家的關心和問候。」

公開資訊顯示，郎咸平出生於台灣桃園，後在來美求學取得金融碩士、博士學位後，曾就職於香港中文大學，並著有「郎咸平說─中國進入從亂局到變局關鍵十年」，「郎咸平開講中國商幫」等書，活躍於中國大陸多個財經節目，擔任主持人、評論家。

對於郎咸平母親的憾事，網友也留言回應「教授如此，何況普通人」，抨擊政策「死板得要命」、「救人重要還是核酸重要」，質疑「為什麼不反思」和感嘆「越來越多的有錢人會離開這裡」。

在發生憾事前，郎咸平曾發文對中國的防疫措施表態，呼籲政府盡快恢復國際都會的經濟活動，否則上海經濟將螺旋式下滑。他說，比如寄國際快遞都被禁止，請問禁止快遞就能夠解決新冠嗎？防疫方向沒錯，但很多方式方法值得商榷。

郎咸平證實母親去世消息。(取材自微博)
郎咸平證實母親去世消息。(取材自微博)

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