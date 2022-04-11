東航空難與副駕駛有關？中國民航局：謠言

圖為中國東方航空失事現場早前搜救情況。新華社

針對有境外媒體報導，東航 墜機空難可能與副駕駛自殺有關。11日，中國民航局召開發布會，回應近日境內外關於「東航飛機失事鎖定副駕駛」等傳聞表示：「這是謠言，已報警」。

據中國民航局官方微博消息，中國民航局航空安全辦公室副主任吳世傑表示，近日境內外網絡上出現了關於「從東航公安 系統上層的信息釋放，東航失事原因鎖定副駕駛」、「黑匣子數據已經出來」以及「民航局安全辦下發緊急通知，要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測」等種種謠言。

中國民航局指出，這些謠言假借中國政府部門、公安機關之名發布虛假信息，嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作，已涉嫌違法，有關部門正配合公安機關開展調查，將依法追究造謠者法律責任。

中國民航局稱，東航3月21日發生的空難，事故調查工作正在按程序緊張進行中，將盡全力盡快查明事故原因，依法依程序發布有關信息。

《鳳凰周刊》早前曾報導，東航失事客機機長為楊鴻達，第一副駕駛是即將退休 的老牌飛行員張正平。

總部設在廣州市的《南方周末》也稱機長為32歲的楊姓男子，第一副駕駛姓張，今年59歲，是一名「五星機長」。

中國航空業的官方報紙《中國航空報》2018年發表的一份長篇介紹稱，張正平是中國後毛澤東時代改革初期第一批接受商業飛機飛行培訓的飛行員之一。

根據上述介紹，張正平1963年出生在昆明郊區一個工人家庭，讀高中時就學會了駕駛滑翔機。資料顯示，張正平一直保持著優秀的身體條件，正是得益於此，1980年，他從數百名參加民航飛行員選拔的年輕人中被選中。