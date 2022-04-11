上海最大養老院傳百人染疫 未獲妥善照顧多死

上海東海老年護理醫院傳出多起死亡事件，包括護理人員和多位老人被測出陽性，引發關注。圖為示意圖。（美聯社）

上海疫情 嚴峻，由於上海一所養老院 近期發生多起死亡事件，護理人員、老人均被測出陽性，老人未得到妥善照顧，臨時招募的護工工作環境嚴苛，引發社會關注。

上海東海老年護理醫院是該市最大老年人護理中心，有1800張床位。據財新網引述該院護工表示，他們最近看到了幾具屍體，至少有100名病人的核酸檢測結果呈陽性。

報導並指，醫護相繼感染隔離，院內人力短缺，病患與老人難以自理，護工管理散亂，照護秩序受到衝擊。病人家屬還說：「到底感染從什麼時候開始，感染了多少人，我們也不清楚。」財新網這篇報導很快就被刪除。

至於院內老人情況，據美聯社等外電，71歲老人沈佩茗在3日於醫院離世，離世時沒有護士與醫生的照顧，身旁也沒有任何親屬。家屬不停打電話，想了解沈佩茗的情況，仍未得到明確答覆。

上海居民陳潔磊說，她81歲未接種疫苗、癱瘓在床的母親在醫院做核酸檢測為陽性。由於工作人員也生病，她的母親不能按時吃飯，床單好幾天沒換。幾天後，才有臨時工來照顧她。

但許多護工並無醫護經驗，微信流出一篇「上海疫情實錄：東海養老院護工逃難記」透露，這些護工是透過勞務仲介臨時被招到護理醫院，並不知道養老院裡有陽性病人。有護工說：「那地方很髒，根本不像醫院，垃圾到處都是，跟牛棚一樣。」

另據微信公眾號「恰帕斯東風電鑽」10日披露，東海養老院5日又從深圳招來了70多名護工。但有護工表示，覺得自己是被騙來的，「我們個個嚇得要命，只想逃命啊，不管給錢不給錢，只想逃出去再說」。

資料顯示，60歲以上的上海居民中，只有62%接種了疫苗。目前尚不清楚這間養老院內有多少病人死於新冠。

由於上海嚴格防疫，陸續出現多起已解除醫學 觀察卻被拒絕回家案例，上海衛健委一級巡視員吳乾渝10日在疫情防控記者會上表示，這次疫情以來，截至9日，已有出院患者和解除醫學觀察人員1萬1000多人。她強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，同時配合做好他們的居家健康監測。