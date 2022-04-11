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「政府給權力」 復旦教授取菜被毆 小區業委會：他先動手

中國新聞組／北京11日電

上海復旦大學教授黃河日前下樓取菜被幾個壯漢毆打，而幾位毆打者皆聲稱，這是「政府在疫情期間給他們的權力」。該小區業委會澄清指，是黃河先動手毆打志願者。

香港01報導，微博認證為「知名財經博主」的用戶「中國劉傑」發文稱，被襲擊的黃河教授表示，昨日早上他接到通知有一批蔬菜到貨，於是下樓至幸福小鎮三號樓物資流轉處領取，結果發現貨架上並無他家的貨物，原應發在貨架上的貨物被人單獨放在旁邊。

隨後，有身穿防護服的女性義工朝他大喊：「你老婆不是嫌我們身上有病毒嗎？你的東西我們就不放在那邊了，你到這邊取！」黃河於是上前，詎料周圍埋伏的幾個壯漢立刻將他圍住，他立刻掏出手機拍照取證，但卻出現更多人圍攻，其中有人一度將他的口罩打落，並試圖搶奪他的手機。

黃河向另一邊退去，但這群人衝上來，聯手攔腰抱住，朝他的腹部與腿部、背部猛踢，並威脅他交出手機刪除影片。

黃河的太太在第一時間報警，但是派出所警察說不可進入小區，需等小區內一位警察來處理，導致黃河被圍毆時間較長，幾位毆打者皆聲稱這是「政府在疫情期間給他們的權力」，且參與毆打人中有兩名穿制服的保安。

急救車抵達後，黃河被送院檢查，醫生表示他有輕度腦震盪，眼睛也可能受損。他回家後發現，腹部有嚴重挫傷，疑似腳踢或棍棒擊打所致，派出所已送來驗傷單，建議他再去醫院做一次腹部檢查。

「中國劉傑」表示，有網友私信一份署名為「幸福小鎮業委會」的澄清說明，文中稱，黃河教授人高馬大，身強體壯，黃河在「咆哮後開始決堤」，動手毆打現場志願者，由此造成後續拉扯衝突。

據這份疑似「幸福小鎮業委會」的澄清說明指，黃河挨打的原委是，黃河太太在「幸福小鎮」的微信群中辱罵「志願者是感染源」、「打工者都是賤命」惹了眾怒。

對此，網民表示，「我就反對這種胡裡胡塗的召集志願者。有些就是混子藉機會報復社會」、「政府給他們的權力，紅衛兵時代，也是這樣說的」；但也有網民說，「打人肯定不對，不過『你老婆嫌我們身上有病毒』這個是什麼情況啊，教授」。

手機 警察 疫情

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