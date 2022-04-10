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上海高校違規群聚 為留學生慶生…網：跪久扶不起來

中國新聞組／上海10日電
華東師範大學為留學生舉辦生日派對。（取材自九派新聞）
華東師範大學為留學生舉辦生日派對。（取材自九派新聞）

上海疫情嚴峻，許多市民都被迫在家，無法與親朋好友聚會同樂，甚至連食物補給都有困難。日前，華東師範大學為留學生舉辦生日派對，視頻曝光後立刻引發爭議。有網民直斥，「跪久了扶都扶不起來」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻顯示，華東師範大學近日為留學生舉辦生日派對，校方為過生日的留學生準備了可樂及零食等，封閉的教室內有多人聚集。

上述事件令不少網民都為之憤怒，甚至有本校學生不滿指，學生餐食中的馬鈴薯和蘿蔔都未去皮，且馬鈴薯還是發芽的，懷疑有毒。

有網友評論，「難怪國人在外總被歧視，自輕自賤」「一等洋人毛病什麼時候改」「怎麼不給國內的普通學生過生日啊」，還有網友諷刺，「給主子過個生日而已，大家不要這麼狹隘」「建國70多年了，有些人的脊梁還是直不起來」。

對此，華東師範大學表示，該活動由國際教育中心的在校教師自發組織，在網格化封閉管理的普陀校區留學生宿舍區域，面向部分留學生舉辦。

活動提供了可樂和小零食等，均為住校教師自己儲備。包裝袋由教師用牛皮紙袋自製而成，內裝自己日常儲備的餅乾、咖啡條、糖果等，這些小零食每份多少不一，紙袋上有教師手寫的學生名字和生日祝福語。

特殊時期，該活動雖然出於善意，但考慮不周，違反了學校疫情防控人員不聚集的有關規定，我們真誠道歉！並誠懇接受學校的相關處理。

華東師範大學為留學生舉辦生日派對。（取材自沸點視頻）
華東師範大學為留學生舉辦生日派對。（取材自沸點視頻）

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