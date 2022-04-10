人在鄭州沒亂跑 健康碼去過美、韓…3個月變紅20次

一直待在鄭州從未外出，河南健康碼卻在三個月的時間內變紅20多次。4月8日，河南鄭州的黃先生表示，自己因健康碼問題生活大受影響。（取材自極目新聞）

河南鄭州 的黃先生一直待在鄭州從未外出，健康碼 卻在三個月內變紅20多次，行程涉及南韓、美國、北京 等地，因此生活大受影響。目前相關部門正在幫他調查具體原因，懷疑可能是後台基站的問題。

極目新聞報導，黃先生表示，今年1月23日，自己的健康碼第一次變紅，「當時還以為是沒有接到疫情防控電話導致的」，黃先生稱，自己隨後居家隔離了14天，在隔離結束後，經過三天兩次核酸檢測，健康碼才轉綠。

黃先生手機號顯示到過多地。（取材自極目新聞）

沒想到，轉綠後的第二天，黃先生的健康碼又一次變紅。就這樣，黃先生反覆著「前往社區改碼，隔幾日再次變紅」的情況。黃先生查詢行程，發現自己的行程涉及南韓、美國、北京等地，「3個月的時間，前後被改紅了20多次」。

行程碼顯示黃先生14天內在鄭州。（取材自極目新聞）

有網友表示，可能是使用翻牆軟件導致。但黃先生指出，自己從未用過翻牆軟件，懷疑是有人盜用了個人信息。

對於這個情況，鳳凰台街道辦事處工作人員表示，知道他一直在鄭州，一直在給他改碼，但始終找不到原因。目前各部門都在積極查找原因，可能是後台基站的問題。目前，黃先生在鄭州市疫情防控部門的幫助下健康碼已轉綠，目前相關部門正在幫助他調查具體原因。