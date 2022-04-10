老外嗆「討厭中國」 大媽英文回擊「中國不歡迎你」

身著紅色馬甲的阿姨起身用英文回擊「China doesn't welcome you！（中國不歡迎你）」。（視頻截圖）

浙江杭州一位外國人在地鐵 上因為不戴口罩 被勸阻，不僅不聽勸，還大聲辱罵中國及中國人，還說我厭惡這裡。這時一位阿姨立即與他對峙，用英語告訴他，「中國不歡迎你」。視頻上傳，網友紛紛點讚，「太解氣了，沒想到中國大媽真是深藏不露」。

綜合媒體報導，杭州地鐵5號線內，一名外籍乘客因未佩戴口罩被其他乘客勸籲後竟猖狂暴怒，網傳視頻顯示，此時一位身著紅色馬甲的阿姨起身用英文回擊「China doesn't welcome you！（中國不歡迎你）」，其後該外籍乘客便更加憤怒且夾帶粗口大喊，「I hate xxxxxxx China，I hate just here（我討厭中國，討厭這裡）」。

視頻流傳後，不少網民表示憤怒，「丟人現眼的老外」「直接拿中國話罵他，這是咱們地盤，他聽不懂活該，只要表情到位，他知道你在罵他就行」「這就告訴我們，平時真的要儲備幾句用來罵人的外語，下次遇見這種就可以直接大聲告訴它：shame on you」，亦有不少網民為阿姨在地鐵內的行為點讚。

此外還有網民質疑，為何影片中只有阿姨一人出頭，其他的中國人沒有站出來。拍攝者對此回應稱，「這位外國人最後差點被周圍人暴打。」

針對上述情況，杭州地鐵工作人員稱，目前沒有接到相關的反饋，如遇相關情況會通知列車安全員加強巡視並制止。