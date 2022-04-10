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虎牙一主播在直播喝洗腳水、腳踩女性頭部 表演低俗被封禁

中國新聞組／北京10日電
「捲毛重頭再來」在虎牙直播平台上展現腳踩女子頭部的內容。（取材自紅星新聞）
「捲毛重頭再來」在虎牙直播平台上展現腳踩女子頭部的內容。（取材自紅星新聞）

虎牙主播「捲毛重頭再來」在直播時喝洗腳水、用可樂澆淋私處、把女性踩在腳底……藉此吸睛、賺錢，遭網友舉報低俗、下流，虎牙已採取永久封禁的措施，但有網友留言稱，封禁時間僅為一周。

紅星新聞報導，據知情人透露，「捲毛重頭再來」本名管某，20餘歲，出生於重慶。有網友稱，今年2月，管某曾在虎牙直播中展示了用腳踩女子頭部、欺凌女性的畫面。有時管某會和另一名主播共穿一件T卹，用可樂「淋浴」，或是「吹瓶」喝啤酒。彈幕裡，有觀眾表示「低俗、惡心」，也有粉絲為稱他們為「雙頭豬」、「縫合怪」。

直播錄屏中，管某和另一名主播共穿一件T卹喝啤酒。（取材自紅星新聞）
直播錄屏中，管某和另一名主播共穿一件T卹喝啤酒。（取材自紅星新聞）

在一些視頻裡，管某語言誘導一名身著紅色羽絨服，頭戴耳機的男孩說低俗的話，然後嘲笑、數落這名男孩。男孩的母親陳女士表示，兒子出生於2005年，尚未滿17歲，患有癲癇，智力相當於4歲左右的兒童。今年3月，兒子在打籃球時結識了管某，隨後多次和管某出去吃飯、做直播，後來鬧了矛盾，拉黑了他們。管某便把陳女士的電話公佈給自己的粉絲，讓粉絲對陳女士騷擾、網暴。

一名網友說，管某原先在鬥魚上做直播，因內容低俗被平台永久封禁。後來轉向虎牙直播平台繼續低俗直播。管某建了一個微信群，粉絲交50多元「門票費」後可以進群。直播結束後，粉絲在群中命令管某做出扇自己耳光等舉動。管某完成就能拿到一定數額的「賞金」。

報導說，「捲毛重頭再來」的直播間已被封禁，直播間頁面提示「該主播涉嫌違規，正在整改中」。其粉絲超話中，有網友留言稱，「捲毛重頭再來」表示封禁時間僅為一周。

虎牙直播平台工作人員表示，4月8日，虎牙已對「捲毛重頭再來」採取永久封禁的措施，平台方不清楚「僅封禁一周」的說法從何而來。

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