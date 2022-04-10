夫護妻反擊醉漢致1死3傷 法院判「正當防衛」無罪 網民叫好

陳男在庭審現場。（取材自紫牛新聞）

重慶一名男子陳某為了保護妻子不被4名醉漢騷擾時遭到圍毆，一邊護妻、一邊掏出隨身攜帶小刀亂揮導致4人1死3傷。案經檢查機構提起公訴後，法院最終認定，陳男屬正當防衛無刑責，且不承擔民事賠償。

紫牛新聞報導，該事件發生於2014年3月12日，當事人陳男在犯案後於2016年7月11日，在海南省三亞市中級人民法院二審，陳男被判無罪當庭釋放；2020年9月，最高人民法院召開新聞發布會發布依法適用正當防衛制度的指導意見及七個典型案例，陳男正當防衛一案入選其中。

二審判決書寫道，2014年3月12日22時，重慶小伙陳男和妻子在三亞市某工地加班時，4名醉漢在工地調戲起陳男妻子並辱罵陳男。陳男在供述中表示，「其中一個人還摸了我老婆大腿一下，之後他們走到旁邊評論我老婆的身材。」

雙方產生語言和肢體衝突後，4名醉漢圍毆陳男，陳男半蹲著一隻手護住妻子，另一隻手掏出自己隨身攜帶的一把折疊小刀亂揮、亂捅。混亂中4名醉漢不同程度受傷逃離現場，其中醉漢容某逃到工地的地下室後因失血過多死亡。

案件一審時法院認為受害者4人圍毆陳男時實施的不法侵害行為無論是強度還是情節都已嚴重威脅到陳男的生命安全，陳男在整個過程中始終處於被動防禦，其行為屬於正當防衛。

案件一審作出無罪判決後，被害者容某的家屬對判決表示極度不滿。案件二審期間三亞市中級人民法院刑事審判法官李力頂住壓力，一次次對案件細節分析研判，認為陳男屬特殊防衛，經過合議庭合議後，依據案件事實和法律規定，判處陳男無罪。

不少網友對該男子保護妻子的行為點讚的同時也為法院公正的判決叫好。