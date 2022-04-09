淘寶開放帳戶改名 含「愛」量驟降57% 「大冤種」成新生代爆款

淘寶官方曬出了一份有趣的數據，有300 萬人連夜修改淘寶名，其中含「愛」字的帳號名數量驟降57%，看來不少人都經歷了一些事，錯過了一個人。（取材自IT之家）

淘寶推出帳戶名變更功能後，已有300萬人連夜修改淘寶名，值得注意的是，含「愛」量一夜驟降57%，看來不少人都經歷了一些事，錯過了一個人；「大冤種」意外成為淘寶新生代爆款名字。淘寶官方也溫馨提示：改名需謹慎，不要讓它成為第二滴時代的眼淚。

綜合AI 財經社、前瞻網報導，據淘寶官微，大量非主流用戶名，如「怺嬡loveXXX」、「loveXXX1314」、「XXX的老婆」等字眼被大幅替換修改，從淘寶帳號名含「愛」量驟降57%來看，名字起得更非主流的用戶或得到了優先修改權。

據報導，該功能僅支持每年修改一次帳戶名，目前仍處於灰測階段，將在4月下旬向消費者用戶全面開放，商家身分暫不支持修改。

淘寶曾表示，如用戶已產生購買行為，為了交易安全和解決糾紛問題，會員名暫時不能修改；但老用戶的改名功能方案也在籌備中；如用戶是商家帳號（發布過商品、註冊店舖等）為了保障交易信息完整，暫無法修改。淘寶會員名修改目前在逐步開放中，目前修改的會員名支持英文、數字、下劃線組合格式，長度限制在5-25 位。

早在2019 年，淘寶曾回應過修改會員名的問題，稱淘寶暫時不支持修改會員名。淘寶會員名（即淘寶ID）是用戶在淘寶網的唯一身分識別依據，如果修改會導致相關訂單信息、會員資格、優惠等各項權益不能得到保障，所以暫時無法支持修改。