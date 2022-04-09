黃渤深圳取景遭逐 記者求證被出品方罵「垃圾人」

有網友發布視頻稱，黃渤、梅婷及其所在劇組在深圳一小區取景拍攝，由於部分業主擔心劇組人數較多，有疫情風險，於是「把攝製組趕出去了」。（黃渤視頻截圖）

有網友發布視頻稱，黃渤、梅婷及劇組日前在深圳一小區取景拍攝，由於部分業主擔心劇組人數較多，有疫情 風險，於是「把攝製組趕出去了」；媒體向出品公司北京 漫尋影業求證時，該公司馬姓負責人不但威脅不能發稿，還爆粗口大罵記者「垃圾人」。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，該小區一名物業工作人員表示，當天劇組大概有20、30人左右進了小區。「有工作人員，還有群演，他們比較分散，但沒有說在公共場合到處走來走去這種現象。因為疫情，小區裡一下子進來這麼多人還是很讓人緊張的；後來有業主提出了抗議不讓拍後，劇組也接受了，提前離開了小區；停留區內拍攝大約半天時間。」

該劇組疑似為「打開生活的正確方式」攝製組，是由北京漫尋影業出品的當代都市題材電視劇，由黃渤、梅婷主演。

「愛企查」資料顯示，北京漫尋影業有限公司成立於2019年，馬某媛是該公司法定代表人，同時擔任該公司執行董事兼總經理。媒體打電話查證消息時，對方自稱是馬某媛，已注意到相關情況，「我們進入小區拍攝是需要防疫 手續的，這些我們都是做完的。」

她說，「我們一直比較注重疫情防控，這次可能是劇組去找景沒有做好溝通協調工作，黃渤、梅婷他們都是演員，都是藝術家，選景並不是他們幹的活，我們也希望這件事不要傷害到演員本身。」並稱，「因為疫情，停拍了一個月，現在快殺青了，會比較趕。」

不過，結束後，馬某媛謾罵記者，她稱，「我們還是不希望去發這個回應，我們宣傳團隊也在監控這個事情，如果你們發，我們將走法律程序…你們這些人太壞了，我現在很後悔接你的電話…你就是一個垃圾人，你們就是××，你們從哪裡得到別人的電話。」

另據新浪娛樂報導，小區驅逐「打開」劇組後，攝製組發佈道歉信。表示當天在全組人員嚴格執行疫情防控要求的前提下進入小區短暫拍攝。拍攝期間，全組嚴格執行疫情防控要求，並表示在收到業主反饋後，停止了在該小區的拍攝工作。此外，劇組對因此事引發的市民擔憂表示抱歉。