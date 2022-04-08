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內蒙2.8萬畝草原遭侵占…企業挖爛草原 還獲評綠色礦山

中國新聞組／北京8日電
生金礦業公司公忽洞鐵礦深達97米的越界採坑。（新華社）
生金礦業公司公忽洞鐵礦深達97米的越界採坑。（新華社）

內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗礦山開採長期無序發展，近3萬畝草原遭違法開礦和侵占，使原本生態就脆弱的荒漠半荒漠草原遭受嚴重破壞。然而草原被挖得稀巴爛，開礦企業竟獲評「綠色礦山」。

新華社報導，在生金礦業公司公忽洞鐵礦，原本平坦的草原被挖成了97米深、353畝大的礦坑。中央第三生態環境保護督察組調查發現，公忽洞鐵礦採礦證面積僅有81.9畝，竟越界開採271畝。2016年，旗國土資源局就發現並開罰，但到2018年，越界開採面積反而更大。

2021年8月31日衛星拍攝的生金礦業公司公忽洞鐵礦越界開採情況。（新華社）
2021年8月31日衛星拍攝的生金礦業公司公忽洞鐵礦越界開採情況。（新華社）

烏拉特草原是國家生態安全戰略中「北方防沙帶」的重要部分，因降水稀少，主要為荒漠、半荒漠草原，生態極其脆弱。

調查發現，國企、大型私企及小型企業通過採坑、排土場、尾礦庫等大量破壞和侵占草原，少則幾十畝，多則數千畝。當地林草部門統計，共有45家礦山企業、62個項目破壞草原，面積達2.8萬畝。其中一些礦山竟被評為綠色礦山。

農墾晶牛礦業公司的石英岩項目，侵占和破壞草原500畝，導致草原失色，黑一片、白一片，如得了「牛皮癬」一般。

由於常年遭蠶食，烏拉特草原生態出現退化。一處已生態修復的礦區，幾乎看不到植被，多年來沙化成大片的灰色沙窩，陽光下閃著金屬光澤。

烏拉特前旗對破壞草原的礦企進行治理。被破壞的2.8萬畝草原中，僅對6844畝草原限期進行植被恢復，其餘2萬多畝草原將補辦徵用草原批復。

此外，多名礦企負責人表示，遭處罰「不是壞事」。一方面，能把過去辦不下來的徵用草原手續通通補上；另一方面，未來還能再合法使用一大片草原。這種想搞「生米煮成熟飯」的思路，令督察組深感擔憂。

烏拉特前旗巴音溫都爾嘎查一片已完成生態修復的草原，草原中央礦渣上揚，沙化成大片的...
烏拉特前旗巴音溫都爾嘎查一片已完成生態修復的草原，草原中央礦渣上揚，沙化成大片的灰色沙窩。（新華社）

據悉，礦產開採與加工占烏拉特前旗財政收入四分之一以上。這種過度依賴資源開發、產業層次偏低、技術含量不高、管理鬆散粗放的狀況若不打破，將會給烏拉特草原生態造成進一步損害。

烏拉特前旗委書記蘇亞拉圖坦言，2018年拿出8000萬元（人民幣，約1257萬美元）搞治理，結果發現投入遠不夠。

農墾晶牛礦業公司石英岩項目侵占破壞草原情況。（新華社）
農墾晶牛礦業公司石英岩項目侵占破壞草原情況。（新華社）

林草、環保等部門幹部認為，內蒙古要從生態保護出發，分地域、分品位有側重地開發鐵礦。環保人士建議樹立生態優先原則；建立負面清單，嚴把綠色礦山評選工作，同時要完善綠色礦山退出機制。

在烏拉特前旗巴音溫都爾嘎查，一處已生態修復的礦區幾乎看不到植被。陽光下閃著金屬光...
在烏拉特前旗巴音溫都爾嘎查，一處已生態修復的礦區幾乎看不到植被。陽光下閃著金屬光澤的沙粒在記者手中隨風飄揚。（新華社）

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