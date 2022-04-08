封11天 風投女王求拉進麵包群 市民怨：每天設鬧鐘搶菜無所獲

風投女王徐新也買不到食物，求鄰居拉進麵包群。（取材自ZAKER）

上海封城11天，市民怨食品短缺，稱每天設鬧鐘搶菜都一無所獲，傳出連身家百億的風投女王徐新也買不到食物，求鄰居拉進麵包群。

德國之聲報導，在社交媒體上，出現很多有關上海供應問題的討論。有網民說，「早起蒸上最後一個燒賣，已連續三天中午吃酸湯麵，從放了七天不太鮮的麵條，到方便麵到掛麵，每天定鬧鐘搶菜，每天一無所獲」。

另一網民說，「今天給我們酒店供應盒飯的店家說他買不到菜了，庫存已經見底了，我能聯繫的兩家目前都是這個狀況。我能聯繫的另外一家今天也因為沒菜關門了，是不是因為現在政府把市面上的物資都搜集起來達成禮包全覆蓋這個政策啊？我本以為手裡掌握兩條盒飯渠道就不用擔心下一頓能不能吃到飯了，看來我是太天真了。」

事實上，上海的食品儲備，包括大米和麵粉都很充足，問題是疫情 嚴控之下，怎樣把它們送到顧客的手中。目前，整個2600萬人口的大上海市只配備1.1萬名快遞人員。網上電商部門也是日夜兼程工作，已到不堪負重的地步。

網民說，「不發物資！！好不容易搶到的菜直接被取消！！這才是真正的上海！！ 」

另外，一張疑似風投女王、今日資本創始人徐新的聊天截圖，7日在社交網路流傳，截圖中，徐新為團購牛奶 麵包向他人詢問「請問哪位鄰居能把我拉到團子麵包群？我們家人多，需要麵包和牛奶，謝謝哦！」

中國基金報報導，不少網民表示，身家人民幣上百億，住著人民幣上億豪宅的大佬，也要一起搶菜，終於出現了「錢不是萬能，有錢也幹不了的事」，可見上海疫情的確嚴峻，買菜確實困難。

隨後，徐新在朋友圈回應，兒子帶同學來家玩，家裡住了12個人，所以才參加社區團購，目前麵包牛奶問題已經解決。

徐新是最優秀的風險投資 家之一，擁有10年以上的風險投資經驗。徐新曾投資過網易、永輝超市、京東、叮咚買菜、每日優鮮和美團等眾多知名公司。2014年京東集團在美國上市的時候，徐新熱烈擁抱了京東集團董事會主席劉強東，她當時表示，「我投資京東8年，到今天的回報超過了100倍！」