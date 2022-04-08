上海篩查高風險 續全市核酸檢測

新冠疫情嚴峻，上海繼續進行全市篩查。（取材自澎湃新聞）

面對6日新增本土感染者近2萬例，上海市政府上午召開疫情 防控工作新聞發布會指出，7日，上海全市範圍內繼續展開核酸檢測 或抗原檢測，盡快實現風險人員早發現、早管控。

上海市疫情防控工作新聞發布會7日上午召開，會上通報，6日，全上海新增322例新冠肺炎 本土確診病例、1萬9660例本土無症狀感染者，合共1萬9982例，均在閉環隔離管控和相關風險人群核酸篩查中發現。

面對疫情持續，繼4日宣布全市篩查後，上海市健康委一級巡視員吳乾渝表示，7日，我們在全市範圍內繼續展開核酸檢測或抗原檢測，盡快實現風險人員早發現、早管控。他呼籲廣大上海市民積極配合，按照社區安排，分批、有序參加，嚴防交叉感染。

對於屢遭詬病的物資保障工作，上海市副市長陳通表示，當前，上海抗疫攻堅戰到了最緊要的時刻，將全力以赴做好全市2500萬人民生活物資供應工作。

上海市在上月底進行分界封控後，仍持續進行全市的核酸採樣，按現行規定，上海市政府還將進行檢測、復核、人員轉運和相關分析研判工作，之後才會明確後續管控措施。在此之前，上海仍繼續實施封控管理。