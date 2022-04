無症狀者飆升 中學者刊文自然醫學：應準備結束清零

上海疫情依然嚴峻,7日,有多架次運-20大型運輸機降落上海虹橋機場,支援上海疫情防控工作。(中新社)

上海昨天新增新冠肺炎 本土確診病例824例和無症狀感染者2萬398例,再創新高。而國際學術期刊自然醫學 (Nature Medicine)刊登中國學者文章,內容直指官方應考慮於現在或5月逐步改變清零策略,中國現已具備與病毒共存條件,清零手段成本高昂、占用過多資源。

中央社報導,自然醫學日前刊載「中國可以準備結束清零政策」(China can prepare to end its zero-COVID policy)一文,作者為中國佛山科學技術學院教授陳繼明(專長於流行病學、公共衛生)等人。

內文提到,中國以清零手段對付疫情 維持20多個月,很多人都在問何時官方會改採與病毒共存策略。相信這種變化遲早會發生,因為新冠病毒可能會在2022年成為一種季節性感染,且在人類間無限期地持續傳播。

內文表示,轉與病毒共存帶來許多好處。中國對於疫情採清零手段,成本高昂且占去大量公共衛生資源,轉與病毒共存可以找回新冠與其他社會經濟問題、其他疾病防治間的平衡。在疫苗接種率高的前提下,與病毒共存將可以透過反覆的自然輕度感染帶來強大的群體免疫,以對抗病毒變異。

作者在文中坦言,中國人口眾多,甩開清零政策總方針的最大挑戰是接下來幾個月內病例數量恐會激增,這會使醫療系統不堪負荷,也會大大拉高新冠致死率。

作者在文中強調,中國應該考慮在2022年4月或5月逐步改變清零做法,在這個時間點,疫苗接種免疫力不會下降太多,大部分地區會變暖。部分證據顯示,新冠在較溫暖月份傳播力較低,此時與其他呼吸道病原體的合併感染也較少。無論清零政策何時改變,都應提前做好準備工作。

另據健康時報報導,國家重大公共衛生事件醫學中心、華中科技大學同濟醫院感染科主任寧琴表示,無症狀感染者一般不需要任何治療,只需要單獨隔離或集中到方艙醫院隔離1-2周。「無症狀感染者不能稱之為新冠肺炎患者,但它是非常重要的傳染源。」

寧琴表示,新冠肺炎病毒突破很多以往對其他傳染性病毒感染的認知,比如呼吸道傳染病通常在冬春季流行,而新冠肺炎有多種傳播途徑,任何季節都可以流行,且感染者在無症狀期間就具有較強的傳染性。一方面,無症狀感染者作為重要和隱匿的傳染源,隔離管理十分必要,從源頭阻斷病毒傳播;另一方面,也便於對感染者的發病情況,做好實時動態監測,因為個體差異,極少部分無症狀感染者可能發展為輕症型、普通型甚至重症新冠肺炎。