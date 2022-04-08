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曾獲封「最美家庭」 武漢抗疫英雄時軍傳遭逼供自戕

中國新聞組／北京8日電
2020年2月，時軍醫生告別妻女到湖北支援已崩潰的醫療系統。（取材自雞東縣人民醫院）
2020年2月，時軍醫生告別妻女到湖北支援已崩潰的醫療系統。（取材自雞東縣人民醫院）

曾於武漢疫情最危急時主動馳援而被表彰的黑龍江省雞東縣人民醫院腦外科主任時軍，據傳今年2月因為一名陽性患者進行手術，被官方認為造成疫情傳播而被捕，歷經七天備受屈辱的審訊後，因精神崩潰，用牙刷自挑大腿動脈自殺身亡。但時軍從「抗疫英雄」到淪為階下囚，中國官方迄今封鎖消息，未給社會及時軍家人一個交代。

自由亞洲電台報導，有網民5日爆料稱，今年農曆年期間，時軍接治了一名從中俄邊境綏芬河回來的重症病人，官方認定時軍為其施行手術導致院內疫情傳播，以至於全縣封閉一個多月，造成上億元經濟損失，以「疫情擴散直接責任」逮捕他。

這名網民稱，調查期間，警方每次對時軍的審訊長達4至5個小時，調查人員並威脅要對他判重刑。時軍還被戴著手銬、腳鐐去體檢，在同行面前受盡屈辱。最後，時軍不堪警方高強度的羞辱性審問和恫嚇，據傳體檢回來後，以牙刷自挑大腿動脈的慘烈方式結束生命。

報導指出，事發後，中國官方迅速切割並封鎖消息，時軍生前同事和其曾支援的應城中醫院也冷淡對待。僅雞東縣一位醫師陳某實證實稱，時軍確實在被調查期間死亡，當地醫療圈的說法是他工作失誤導致疫情在當地傳播。時軍死亡8天後，消息輾轉被外界知曉。但兩天後，網上關於他和家人的資訊已被遮罩。

官方公開資料顯示，2020年2月，在武漢及周邊地市疫情最危急時，時軍主動申請趕赴湖北，被分配到應城市中醫院擔任兩個樓層的主任。完成39天的一線抗疫後，時軍成了官媒筆下的抗疫英雄，時軍和妻子聶文慧、一對女兒和他80歲的母親一家人也被雞西市婦聯評為「黑龍江省最美家庭」。沒想到僅兩年後，相關單位對這位英雄的死都拒絕回應。

據當地知情網民透露，雞東縣當時所稱疫情，只有1人確診、2人無症狀，但在政治高壓下，雞西市防疫總指揮、雞西市長魯長友震怒，要求嚴辦相關人士，原本救了重症腦血管疾病患者一命的時軍，因此成為替罪羊。但目前對以上這些傳聞，中國官方迄未公開證實或澄清。

疫情 手術 武漢

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