照顧毛小孩 深圳首建寵物方艙 貓狗隔離後可獲榮譽證書

自家寵物結束隔離後獲得的「抗疫小英雄」榮譽證書。（取材自北京日報微信公眾號）

相較上海防疫 人員打死陽性隔離者的寵物狗，深圳做法先進且更人性，深圳近期建立個「寵物方艙」，免費託管集中隔離人員的寵物，可容納300隻毛小孩。

南方都市報報導，深圳現已專門建立一家寵物集中託管中心，地點位於深圳光明區光明街道逕口社區，面積約1500平方公尺。

這間「寵物方艙」為新冠集中隔離人員的毛小孩提供觀察、護理、健康監測與醫療保障服務，這也是中國首個解決新冠集中隔離人員寵物託管和風險管控問題的寵物託管中心。

3月時深圳深陷疫情 陰影，當時深圳上沙塘晏村為解決隔離居民家中的寵物安置問題，先後搭建了個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離寵物200多隻。

之後，為了將疫情期間寵物託管規範化，深圳在本月3日建立首個「寵物方艙」，許多民眾期待這能夠形成一個「示範效應」，給其他地方政府做為參考。

上海近期發生確診者的寵物犬柯基被當街打死，諸多中國網友把上海與深圳照料寵物的方式做比較，有人說，「深圳贏了」、「深圳真文明，有溫度的城市」，也有人暗指「很人性化，比某市好多了」，還有人要「上海過來看看」。

網上有許多「深圳方艙」的影片和照片，透過照片，可以觀察到穿著防護衣的防疫人員日夜餵養狗貓，給牠們做檢查以及為環境消毒。

另外，不少網友曬出自家寵物小貓小狗在深圳上沙的「愛心寵物驛站」結束隔離後獲得的「抗疫小英雄」榮譽證書，榮譽證書的背面還有一封信，「專屬大白」寫了長長的評語，還附上了手繪。