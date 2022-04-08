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基因改造嬰兒惹議判刑三年 賀建奎傳出獄

中國新聞組／北京8日電

因「基因編輯嬰兒」案被判刑三年前南方科技大學原副教授賀建奎傳近期已刑滿獲釋。媒體昨日稱撥通了賀建奎的電話，確認為賀建奎本人接聽，但表示不方便通話。

健康時報報導，賀建奎2018年11月26日因「基因編輯嬰兒」事件引發軒然大波。業內專家對實驗的動機和必要性、實驗過程的合規性、實驗影響的不可控性都提出質疑。南方科技大學2019年1月21日研究決定解除與賀建奎的勞動合同關系，終止其在校內一切教學科研活動。

2019年12月30日，「基因編輯嬰兒」案在深圳市南山區人民法院一審公開宣判。賀建奎等三名被告因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，構成非法行醫罪，分別被依法追究刑事責任。法院依法判處被告人賀建奎有期徒刑三年，並處罰金人民幣300萬元。

另據香港01報導，法院指賀建奎等偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使兩人懷孕，先後生下三名基因編輯嬰兒。

法院認為，賀建奎等三名被告未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。

醫學 香港

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