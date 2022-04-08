渉貪「數額特別巨大」…薄熙來「大管家」徐鳴遭起訴
前重慶市委書記薄熙來任內的重慶市委副秘書長、政研室主任徐鳴，利用職權為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，昨日遭廈門中級法院提起公訴。
綜合媒體報導，徐鳴的仕途履歷與落馬「大老虎」薄熙來緊密相關，被外界視為薄熙來的「大管家」。
1958年出生的徐鳴，2003年至2008年間歷任商務部市場體系建設司、商務部綜合司主要領導。而這期間，薄熙來曾擔任商務部部長、黨組書記。薄熙來2007年11月空降重慶任市委書記。2008年4月，徐鳴緊隨其後出任重慶市委副秘書長、研究室主任。薄熙來2012年4月落馬，徐鳴2013年3月回到北京改任國家糧食局副局長。
2018年3月，徐鳴退休。三年後的2021年7月，徐鳴受查落馬。中紀委通報，徐鳴妄議黨中央大政方針，熱衷迷信活動；違規收受私營企業主財物，違規出入私人會所並接受宴請；不按規定報告個人有關事項；利用職務影響為其子經營活動謀取利益；為追逐個人名利多方算計，把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。檢方指控，離職後，徐鳴還利用原擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件大肆斂財。
今年1月，徐鳴被開除黨籍，昨日遭提起公訴，將在福建廈門受審。
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