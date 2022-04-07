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鐵籠是車棚…陝西「鐵籠女」報告：涉拐賣未遭虐待

記者廖士鋒／北京7日電
陝西官方6日發布「鐵籠女」事件調查報告，稱其未受虐。（視頻截圖）
陝西官方6日發布「鐵籠女」事件調查報告，稱其未受虐。（視頻截圖）

在徐州八孩母親事件後曝光的陝西「鐵籠女」事件也引起廣泛關注，為此，榆林市聯合調查組4月6日發布調查報告，稱「鐵籠女」傳聞不實，當事人「小雨」並未受虐。

調查報告指出，「小雨」為陝西省漢中市佛坪縣失蹤女子陶某俠，出生於1983年，2002年5月，在佛坪縣高中就讀期間，出現言語混亂、精神錯亂等狀況，後來接受精神科治療並回家長期服藥，2010年8月，在西安市周至縣陶某家居住期間兩次走失，第一次走失後8月31日被親屬從西安市精神衛生中心接回，此後再次走失。

報告並指出，2010年9月，吳某娃在西安市鄠邑區某廣場遇見「小雨」，見其精神不正常，遂帶回自己家中。之後，其姊吳某霞聯繫王某明（李某民的三哥），稱弟弟家中有一精神異常女子可介紹給李某民當媳婦，並索要所謂為該女子看病等花費的1萬元（人民幣，下同，約1571美元）。9月14日，李某民、王某明將8000元交給吳某霞、吳某娃，李某民帶著「小雨」回到佳縣共同生活至今。

對於網傳「小雨」遭受虐待、山洞「監獄」、「鐵絲網」等問題，調查報告指，網傳的山洞「監獄」實為李某民居住地周邊山崖上的三處土窯；網傳的「鐵絲網」實為李某民居住地西側雞棚、羊舍安裝的金屬網護欄；「窗戶上密集鋼筋」則為窗戶上安裝的防盜窗，大門口和房頂的電線杆安裝有兩個攝影鏡頭，用於羊舍和院落安全防護。

至於引起民眾憤慨的「鐵籠子」，報告則稱其為三輪車車棚，因「小雨」生活不能自理，李某民接送兒子時都帶著「小雨」，並在車棚內放置被子、凳子，行駛途中插住或者鎖上車棚門。調查人員並引述11位村民的說法，稱李某民並未虐待「小雨」。

對於此次事件，報告指出，佳縣紀檢監察機關已對金明寺鎮前黨委書記李世英、前鎮長郭耀文，金明寺鎮黨委書記牛宏偉、鎮長徐喜軍，金明寺鎮前計生辦主任石宗壯，金明寺派出所先後兩任負責人方中格、薛世傑，縣公安局刑偵大隊大隊長張錦濤，縣中醫院前副院長高豔，元團峁溝村駐村幹部薛鑫鑫、前駐村幹部馬小波，元團峁溝村支部書記李宗聖，官莊便民服務中心劉泉塌村前支部書記劉建鵬等13名責任人分別給予黨紀政紀處分。

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