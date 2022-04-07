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上海防疫亂象…主人隔離 傳柯基被拖路邊打死

中國新聞組／上海7日電
網傳消息指，上海一名新冠患者的寵物狗遭到防疫人員殺害。（視頻截圖）
網傳消息指，上海一名新冠患者的寵物狗遭到防疫人員殺害。（視頻截圖）

主人確診新冠肺炎後，寵物究竟該何去何從，是疫情爆發以來的熱門話題之一，上海近日傳出一名確診者的柯基犬被拖到路邊撲殺，引發討論。

來源：YouTube

網傳消息指，上海浦東新區曹路鎮星海家園，一名陽性患者被巴士拉走隔離，一隻柯基寵物狗被留在小區外，車剛一開走，現場防疫人員就手持鐵鏟將柯基打死。

有附近居民拍下事發畫面，現場傳出寵物狗的慘叫聲，在被防疫人員用鐵鏟擊打三下後，寵物狗倒地不動。影片中亦能明顯聽到附近居民的制止和指責聲。

另有聊天截圖顯示，一名自稱是狗主人的人員稱，因為家中沒有狗糧，自己被帶走隔離時將狗抱出，想託社區居委會幫忙照顧，但居委會不管也不讓再把狗送回家，無奈放在外面想保一條命，「做條流浪狗也行」，未料車一開走自己的寵物狗就被殺了。

事件引發網民眾怒：「打死動物甚麼時候立法」、「請看：中國一線城市在疫情防控之下的不文明殘暴事件」、「這場疫情揭開了上海部分人原始社會般的人性醜態」、「上海新冠嚴重到人都管不過來了，還去管一條狗嗎」、「後續無非就是『相關人員已停職批評教育並向寵物主人道歉且已獲得諒解』然後以後繼續『無害化處理』」。

根據第一財經、鳳凰財經報導，目前上海並沒有明確政策說明，飼主被隔離後寵物的照顧與處置措施。在沒有明確的政策之前，飼主與居委會、一線防疫人員的溝通成了關鍵。飼主既得動情，也得講理。此外還要看運氣。

一名住在靜安區，家中飼養兩隻狗的民眾表示，比起自己，不少飼主更擔心家中的寵物。「有幾個熱心的朋友聯絡了一些寵物組織或寵物店，組了一個群，在裡面除了可以訂購寵物食品外，也有安排若飼主確診須隔離，寵物如何安置或由其他飼主代為照顧的方式。」

疫情 防疫 教育

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