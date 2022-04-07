防控漏洞？ 上海母女從到杭州逛大街 網：為何還能來去自由

上海一對母女搭火車到杭州商場逛街。（視頻截圖）

上海嚴格防疫 ，一對母女5日竟能從上海到杭州逛街、喝咖啡 還逛遍購物中心，其中女兒還確診，引發上海、杭州兩地齊聲怒批：「我們連樓道都出不去，她們卻跑去杭州逛來福士？」「上海是怎麼放她們出來播毒的？」環球時報前總編輯胡錫進也看不過去，要求官方查清楚這對母女是如何突破重重封控關卡從上海到杭州。公安 稱母女兩人涉隱瞞行程，已介入調查。

來源：YouTube

綜合網易等媒體報導，有網民爆料稱，5日一對母女從上海來到杭州逛街、喝咖啡，其中女兒已被確診為新冠感染者，卻仍能突破上海封控關卡直達杭州，且沒有自我管理就直接於當天下午進入人員密集的來福士廣場購物中心。她們在來福士購物中心停留近7個小時，直到焦急的疫情防控人員找到她們。

據網民曝光的視頻，防疫人員在來福士咖啡店找到這對母女的時候，其中一人沒有戴口罩，面對防疫人員的詢問，這對母女竟還若無其事面帶微笑。有網民曝光商場監控視頻，這對母女在乘坐電梯期間，其中一人一直把口罩拉到嘴巴以下。對此，很多杭州網民表達了不滿，大家都不懂如今的上海為什麼還能來去自由？

據目前網上流傳信息，這對母女出入杭州商超時，健康碼仍為綠碼，由上海進入杭州前所做核酸檢測結果都是陰性。女兒是3月25日由廣州飛到上海，期間母女二人在上海南站隔離，女兒三次核酸檢測為陰性。4月5日這對母女坐火車由上海前往杭州，當天下午杭州接到通知一人為陽性。母女二人已被集中收治。

報導指出，來福士購物中心一度因此被暫停營業並進行消殺。杭州市上城區發布消息表示，寧某某、黨某某在接受防疫工作人員調查期間刻意隱瞞行程，造成社會面傳播風險， 已被杭州市上城區公安分局依法立案調查。

胡錫進昨天發文指出，應將母女兩人如何做到從上海前往杭州的情況如實告知社會。她們通過隱瞞信息能夠做到從上海乘公共交通工具進入杭州，還意味著有防控的機制性漏洞。

上海網民對於這對母女的行徑也相常不滿。網民稱，被封控的上海市民每天忙著搶菜，有人被封快20天，上海人認真防疫，「控制靈魂對自由的渴望」，卻見這對母女跑到杭州去逛大街。這讓許多上海人相當不滿，要求上海、杭州官方要查清楚她們究竟是如何自由闖關的，否則對不起被憋瘋了的上海人。