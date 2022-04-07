「醫療資源擠兌」 滬醫敢於戳破官方謊言 錄音對話被封殺

上海市浦東區疾控中心傳染病防治科主任朱謂萍的一段錄音近日刷爆了朋友圈，亦在中國社交平台瘋傳，相關錄音6日遭審查封殺。在這段錄音之中，朱謂萍表示，上海醫療資源確實是在處於一個擠兌的狀態，而官方大肆吹噓的方艙醫院，其實條件很不理想。因為朱謂萍敢於戳破官方的謊言，因此被譽為「上海市的良心」。

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自由亞洲電台報導，在接受上海科普作家汪潔一段訪談錄音之中，朱謂萍強調，以目前流行病學的調查看來，上海的新冠危重症的比例很低，甚至指「我這邊其實都沒碰到過」，大多數人的症狀是跟流感 差不多。她指出，大多數奧密克戎（Omicron ）病人，其實都能自癒，只有長期病患者是例外。

朱謂萍批評，方艙醫院條件很不理想，亦批評中國官方的醫療方案之中，所謂「無症狀」並沒有定義，造成信息混亂的情況。

朱謂萍重申，根據專家的調查，奧密克戎病人病徵輕微，但政府發布的「無症狀」個案數字「有點擾亂視聽」，造成民眾不必要的恐慌。

朱謂萍說，「我們調查出來，很多都是類似流感的類流感症狀，上呼吸道道的一些症狀，就是說有一點發燒，有一點咳嗽，但是基本上都是可控的。就是說，跟之前幾輪的流感流行差不多的情況，沒有甚麼特別嚴重的，這是我們調查出來的數據。」

朱謂萍認為，上海市發布的數據表示，沒有一例重症，沒有一例死亡，是可信的，但這個「無症狀」是指沒有肺部影像學診斷資料，沒有專業知識的人是不會這麼想的。她認為，上海醫護目前面對很多不必要的壓力。

跟朱謂萍對話的上海科普作家汪潔直言，上海疾控中心有這樣敢言的醫生，「是我們這座城市的良心」，甚至有網民認為，朱謂萍是「註定拯救魔都的上海艾芬」。

在較早時間流傳的另一段電話通話錄音之中，朱謂萍從健康雲數據的失真問題談起，進而談到上海集中隔離點存在的問題，以及輕症與無症狀根本沒有必要集中隔離的專業意見，並直言「病房很緊張、隔離點沒有房間、120（急救熱線）沒有車」，「我們專業機構也要被迫瘋了」，「專業人員說的話根本就沒人聽」，「現在把這個病變成了政治性的一個疾病」。