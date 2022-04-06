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為了200元住宿費 安徽14歲中學生被同學打死

中國新聞組／北京7日電
王鑫磊父母拿著兒子的照片痛哭。（取材自微博）
王鑫磊父母拿著兒子的照片痛哭。（取材自微博）

安徽省宿州市靈璧縣近日發生一名中學生因住宿費用糾紛，遭到同學毆打致死的案件。被害人的父母跪地哭求公道的影片在網路上瘋傳，案發中學的校長已被停職。

香港01報導，事情發生在靈璧縣地漁溝中學，被害人是14歲的該校學生王鑫磊。根據警方調查，王鑫磊2月時以一學期800元（人民幣，下同，約126美元）的住宿費，入住206宿舍；不久後，王鑫磊答應另一位學生馬某某以300元的價格同住，直到馬某某參加高考前。

期間，王鑫磊的小學同學徐某邦也想同住，經宿舍管理員同意後，徐於3月中旬入住206宿舍；三人同住一周後，馬搬離。三人協議，徐要付馬50元，並承諾付王200元，但徐至案發時都未支付。王、徐兩人因此發生肢體衝突，在場還有其他學生圍觀。根據驗屍報告，王的左胸部遭鈍性外力作用致心臟震盪，引發心律失常死亡。

王鑫磊父親在微博上稱，兒子肺部瘀血穿孔，心臟也受傷淤血，是暴力致死，並控訴學校在未事先告知他的情況下，就安排別的學生與兒子同住；在悲劇發生後，校方第一時間竟然選擇沉默，也未積極調查。

王鑫磊父母跪地求公道。（取材自微博）
王鑫磊父母跪地求公道。（取材自微博）

據健康時報報導，心臟震盪是指由能量較低的鈍力，作用於心前區後導致的以心電生理紊亂為主，而無心臟結構損害的一種鈍力性心損傷。

靈璧縣委縣政府調查組5日通報案件的調查處置情況，漁溝中學校長吳某衛已被停職，調查組並對被害人親屬表示深切慰問。

此外，對於網路上流傳犯人徐某邦以及其他六名在場的學生與校長吳某衛有親屬關係的說法，警方調查後表示，涉案學生與吳某衛均無親屬關係。

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