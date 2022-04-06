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防疫警告曖眛「原因不能說」 電視台主播被炒 網友想起李文亮

中國新聞組／北京6日電
朱霞在直播時發表疫情相關言論。(取材自電台工廠)
朱霞在直播時發表疫情相關言論。(取材自電台工廠)

遼寧廣播電視台都市頻道主持人朱霞，在個人短視頻平台上直播時，因發布「瀋陽皇姑區的朋友小心，但原因不能說」的瞹眛疫情通報，被指違反宣傳管理規定，最終播音負責人的職務遭免除，個人帳號也暫停更新。消息一出引起微博網友熱議，有人想起當年李文亮的「吹哨人」事件，提醒「別忘了李文亮」。

綜合媒體報導，身為電視台主持人的朱霞，因平時對瀋陽的一些情況比較了解，為了跟網友積極互動，朱霞很細心地回答著大家的問題。

來源：YouTube

不過就在有人詢問最近瀋陽皇姑區的防疫情況如何時，朱霞一開始還是很正常地重複一些呼籲大家保護自己的話，說「皇姑區」這個地方不容樂觀，所以希望粉絲出去做核酸的時候要多加小心。

朱霞可能是擔心大家不當回事，多次重點去重複「皇姑區」這個地方，說這個地方的朋友聽明白沒有，千萬要多注意，別看官方通報的有確診的地方裡沒有這個「皇姑區」，但這個區域的朋友一定要多加小心，明白麼？

最後，朱霞在直播間裡對著粉絲說，你們就聽我的，聽我的就對了，我不能說為什麼，也不能說原因和理由，你們聽我的就對了。

隨後網上傳出遼寧廣播電視台對朱霞違反宣傳管理規定的有關通報。電視台不光澄清朱霞自己從事直播沒經過台裡批准，更指出了朱霞違反規定，主持人嚴禁在個人帳號發布關於疫情的信息。

最後，朱霞被停職，不再擔任主持工作，播音負責人的職務也被免除，個人帳號暫停更新。

有網友認為，她作為有影響力的公眾人物，發布一些未經官方認證的信息，會引起恐慌。網友表示，疫情時期，最忌諱就是主持人說一些模棱兩可的言論，官方對朱霞的處罰實際上也給很多媒體人敲敲警鐘。

但也有深感不平的中國網友紛紛聲援：「武漢失去了李文亮，瀋陽不能在（再）失去朱霞了」。

已故「疫情吹哨者」、醫師李文亮也是透過網路發訊示警提醒同行，反遭到當局打壓，以致當時武漢的新冠病毒疫情一發不可收拾。

疫情 武漢 防疫

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