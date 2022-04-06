上海98歲婦、同住保母染疫 疾控竟只拉走保母隔離

一名在上海經商的山東女子，染疫後在街頭流浪三天，得不到救助，最後因有人在網上貼文始獲得官方重視，被隔離救治。（取材自微博）

上海拉警報動員抗疫下，也產生不少隔離亂象。上海一位98歲老婦和同住阿姨（保母）核酸檢測 結果均為陽性，但疾控中心只拉走保母隔離，讓沒有自理能力的老人單獨留下。另外一位染疫女子因為無法返家未獲治療，在街頭流浪了三天。

澎湃新聞報導，一位網友5日在微博上發出求助帖稱，上海長寧區仙霞路一位98歲老人和同住阿姨（保母）新冠肺炎 核酸檢測結果均為陽性，疾控中心只同意拉走保母，讓沒有自理能力的老人單獨留下。該帖子中還附上了老人子女的手寫求助信一封。消息一出，牽動人心。

據上海長寧區仙霞新村街道表示，區相關部門已經關注到此事，經各方協調，確認不會讓老人單獨在家，目前由同住保母繼續照顧老人，同時持續保持關注，做好相應的保障和防疫 措施。下一步，相關部門會將兩人送往定點醫院進行進一步的觀察和治療。

目前，老人的子女也已收到居委會的電話，得到了相關問題的反饋，並向所有人的支持和幫助表達了感謝。

另外，一名在上海做小買賣的山東女子聲稱，她染疫了三天也沒人理會，更無法回住處，為此要在街頭流浪三天。相關影片在網上引發關注後，這名女子已獲上海當局接到指定地點隔離。

這名女子來自山東省臨沂市蘭陵縣，她在上海做小買賣養家糊口，聲稱自己染疫了三天也沒人理會。因為她是外地人，即使在一個小區裡租了房子（月租3500元人民幣），居委會也不讓她進去。

這名女子稱，因此她在上海的街頭流浪了三天，晴天時就睡在大馬路上，下雨時就找一處橋底下睡覺。因為受到感染，她已有咳嗽、喉嚨痛等徵狀。

由山東省臨沂市政府出面協調後，這名女子在3月31日已上海被醫護人員接到指定地點隔離救治並妥善安置。