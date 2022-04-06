醫院人手不足 夫願助妻抽痰被強行拖走 清華海歸女殞命

李昶是美國海歸。（取材自微信）

一則關於上海某康復醫院一位病人因疫情管理無人護理而去世的文章，3日起在微信 群組流轉，清華海歸女李昶因腦溢血住院治療，但因康復中心有陽性病人，其親屬被要求隔離、離開。不能言語的李昶因為無人照料、抽痰，竟窒息而死。

來源：YouTube

香港01報導，隨著網上記憶文章愈來愈多，一位才情飄逸的女學霸浮現眼前。李昶生於1973年，曾就讀於北京 史家胡同小學、北京二中、北京四中，於1992年考入清華大學電腦系，畢業後留學美國並在矽谷工作，育有兩個孩子。2018年，因先生在上海創業，李昶回國定居上海。

據知情者表示，李昶去年因突發腦溢血住院治療後，事發前正在上海一家康復中心接受康復療養，意識清醒。然而上海疫情突起，3月底防疫 管控措施加強，李昶所在的康復中心發現有陽性病人，「所有人被要求隔離，包括護理人員」。

但李昶因病尚未恢復語言功能，且無行動能力，無法說話，極度依賴護理人員的精心護理，尤其是無法吐痰，需要護理人員注意她的情況及時吸痰。

李昶的丈夫把她安置在上海某間昂貴的恢復護理中心。自己白天工作，晚上在護理院陪護。然而，護理中心發現了陽性病人。於是要求所有人離開護理中心隔離，這個所有人不僅僅是家屬們，還包含護理人員。丈夫要求自己和李昶一起隔離，當然不被允許。

為此，丈夫組織了在護理中心的全部家屬，占領了一個房間，把門從內堵死。堅決拒絕離開護理中心。警察來了，攻進了他們的房間，以破壞抗疫的理由抓走該丈夫。護理中心專業人員被強制調走隔離，護理中心許諾會另外安排護理人員。實際是一個護理人員要管十幾個病人。而負責李昶的人，並不會吸痰。

結果，僅僅一天後，李昶就不幸去世。其友人相信因為李昶沒有語言能力，無法呼救，也沒有人給她吸痰，痰堵在氣管裡，經過相當長意識清醒下的掙扎後，窒息死亡。而家屬收到的，只是一個通知：死亡並已經火化——連遺體都看不到。

李昶去世消息傳出後，其不少同學紛紛在社交網發聲悼念，也引起網民熱議。微信公眾號「一只貓的折疊花筒」發文稱，痛定思痛，在振聾發聵的新冠防疫口號背後，是數不清的其他疾病病人的沉默不語。防疫的初衷是尊重所有人的生命權，尤其是保護那些有基礎病的弱者。然而因為防疫措施的極端化，導致目前罹患其他疾病的病人得不到充分的醫療資源，他們成了最直接的受害者。