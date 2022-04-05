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說唱歌手肘擊嚇賣藝者 還轉帳0.01元嘲諷…惹眾怒道歉

中國新聞組／北京5日電

日前，一則「說唱歌手肘擊恐嚇賣藝老人還轉帳0.01元嘲諷」的視頻在網絡熱傳，引起網友關注。此後，多名說唱歌手就此表態，開懟此人不配當Rapper。2日晚間，當事人@Yvng_Huncho在微博發布視頻回應，為其不當行為道歉。

來源：YouTube

觀察者網報導，這段引發眾怒的視頻時長為23秒，由兩小段視頻剪輯而成。第一小段視頻顯示，在一家餐館內，一名賣藝男子站在@Yvng_Huncho與其同伴吃飯的餐桌旁邊彈樂器邊唱歌。

@Yvng_Huncho先是轉過身觀看男子演奏，之後看了眼鏡頭，突然抬起胳膊，做出肘擊的動作恐嚇賣藝男子。見狀，男子並未與其計較，繼續演奏。而做完這一動作的@Yvng_Huncho卻在轉身坐正後，忍不住摀嘴笑了。他身旁的一位同伴則看了眼他，沒有說話。

第二小段視頻展現了此事的後續發展，在該男子演奏結束後，@Yvng_Huncho拿著手機給其轉帳。在輸入金額後，他把手機屏幕轉向拍攝視頻的同伴，笑著展示0.01元的轉帳金額。同伴見狀，開始大笑。

不過，看到這一視頻的人則笑不出來。眾多說唱歌手對@Yvng_Huncho的行為感到不滿，紛紛在2日發文，怒懟他「素質低」、「髒了（Rapper）文化」。

報導指出，面對眾人聲討，@Yvng_Huncho在2日晚間發布一則道歉視頻，並配文稱：「十分抱歉，給所有的藏族同胞和視頻裡賣藝的老爺爺以及所有人道歉，十分抱歉！」

在視頻中，他進一步解釋稱，網上流傳的視頻是其在3月29日發布，對於他表現出的「涉嫌歧視或侮辱的行為舉止」，他感到「十分抱歉」。他還稱「此舉動並不是有意而為」，稱他深知這種行為「非常幼稚、無知和愚蠢」，會深度反省所作所為。「引以為戒，不會帶著任何有色眼鏡，以及侮辱或歧視的心態看待所有人。」

另外，他還在2日深夜發文，稱他欲找到賣藝男子當面道歉，但由於找不到人，只能透過微信支付的歷史交易紀錄給他留言道歉。在這條留言中，他稱自己「喝多了酒」，才做出了不尊重人的行為。

視頻中，說唱歌手先是轉過身觀看男子演奏，之後做出肘擊動作恐嚇賣藝男子。（視頻截圖...
視頻中，說唱歌手先是轉過身觀看男子演奏，之後做出肘擊動作恐嚇賣藝男子。（視頻截圖）
說唱歌手被網友砲轟後，發布視頻道歉。（取材自微博）
說唱歌手被網友砲轟後，發布視頻道歉。（取材自微博）

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