批防疫像待「看守所」 山東研究生遭開除 教授聲援被刪文

孫健在校園裡舉牌。(取材自陸火Media )

山東省魯東大學研究生孫健，因為反對校方實施頻繁的全員核酸檢測 政策，並在校內舉牌抗議，近日被校方開除。

中央社報導，根據網上流出的魯東大學文件「關於給予孫健同學開除學籍處分的決定」，歷史文化學院中國史研究生孫健3月27日在校內舉牌行走，「公然反對和抵制校園封閉管理和全員核酸檢測的有關規定」，嚴重擾亂校園秩序，被公安機關強制帶離，受到警告處罰。

文件說，孫健「嚴重違反了國家法律法規和校規校紀」，依多項有關規定，結合山東、煙台「從嚴從重從快依法打擊涉疫情 防控違法犯罪行為的相關規定和精神」，決定給予孫健開除學籍處分。

根據孫健去年12月24日在其微信公眾號上發表「致魯東大學領導們的公開信」信中，他不認同一切以防疫 為馬首的做法，因為這種方式給學生的生活造成了極大不便，並質疑「在煙台沒有疫情的情況之下，為何不能讓學生自由的進出校門」，其他當地的大型機關或企業也沒有這樣限制自己的員工。他感覺自己上的不是一所大學，而是「魯東看守所」。

除了反對頻繁地做全員核酸檢測，他也提出防疫過程中的不平等現象，認為校方對學生的出行做出嚴格的限制，卻似乎對老師出入校園沒有嚴格限制。此外，他還提出其他多種有待改善的現象，批評校方沒有真正為學生考慮，「你們只是單方面考慮能夠達到防疫的要求就可以了」。

開除孫健的決定在微博上引發討論，不少人認為開除的依據不足，也認為孫健提出不同意見的代價慘重，「凸顯了當下異見表達者所面臨的現狀」。也有人認為，孫健若明年想考研究所，也不會通過政審（政治審查）。

此外，上海復旦大學教授羅書華撰文稱學校該處分決定對事實認定與描述均有錯誤，所引處罰法條與規定並不適用，呼籲盡快撤銷該文件，還孫健同學以公道。

但羅書華的文章發表後，被以違反互聯網信息規定被屏蔽無法查看。