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財務人員誤入假公司群被騙45萬 群裡除了她都是騙子

中國新聞組／北京5日電
陝西榆林一名財務人員誤入假公司群，被騙45萬。(視頻截圖)
陝西榆林一名財務人員誤入假公司群，被騙45萬。(視頻截圖)

大千世界裡，總有些騙局讓人防不勝防。假冒「老闆」指令財務人員給客戶轉帳的騙局已不新鮮。但依然還有很多財務人員上當受騙，給公司、個人造成巨大財產損失。近日，榆林一位女性財務人員就因此被騙45萬元人民幣，還一度衝上微博熱搜。

新浪潮雜誌報導，陝西榆林一名財務小美日前上班時收到一封郵件，發件人顯示是董事長，讓她加入一個QQ群，看到董事長的名字，小美沒有多想進入群內。結果，進群不到一小時，小美被騙45萬餘元。直到真董事長打電話詢問，小美才知道群裡除了她都是騙子。

據榆林市反詐中心官方微信號消息，榆林市反詐中心通過大數據發現，所有被騙的財務人員都有一個不好習慣，沒有嚴格遵守公司財務管理規定，對外轉帳沒當面或電話向老闆或負責人再次確認，因此為被詐騙埋下了隱患。

對此，榆林公安提醒：企業要完善財務制度，必須履行嚴格的財務審批手續，不要透過短信、微信、QQ等無法核實信息真假的通訊渠道傳遞轉帳指令。

當收到陌生人發來的郵件、文件等，切莫輕易點擊，當收到匯款指示時，不要輕易相信，通過其他方式確認後再做決定。

微信 公安 詐騙

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