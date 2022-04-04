廣西男連人帶車墜崖200米 5天後獲救 靠野果雨水保命

墜崖者黃某獲救助。（取材自河池網）

廣西一名男子日前駕車在東蘭縣巴疇鄉發生車禍 ，導致人車墜崖約200米，靠著喝雨水和吃野果，五天後遇到上山做農活的群眾而獲救。

獲悉，在該鄉發生車禍導致人車墜崖五天的百色市靖西市駕駛員黃某被村民發現，經過救治，目前生命體徵和情緒穩定。

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河池網報導，巴疇鄉人民政府表示，1日上午9點半，該鄉工作人員接到板加村黨支書、村委主任牙韓錦來電報告，稱板加村內鬨隊隊長牙祖幹上山做農活時，發現有一名滿臉血跡、衣服破爛的人員，需要及時救治。

接報後，該鄉立即成立由鄉安全組、派出所、疫情 防控組、掛村工作組、鄉衛生院及板加村「兩委」等人員組成的聯合工作組前往了解情況。該鄉衛生院及疫情防控工作組通過初步了解後，將黃姓男子送往東蘭縣人民醫院救治。醫院經過檢查和初步診斷，黃某右眼受傷及右手臂骨折，目前生命體徵及情緒穩定。

據報導，該男子是靖西市人，自稱於3月23日（其行車紀錄儀顯示為3月28日）因為工作需要獨自駕車 運送貨物從南寧市到南丹縣，途經吾東二級路至巴疇板加村路段，不幸發生意外，連車帶人跌入下邊坡約200米。因巨大的衝撞，導致黃某昏迷不醒，第二天在疼痛中迷迷糊糊醒來，才發現手機摔壞無法報警。他忍痛在附近呼救和活動，但一直沒有回應和未找到出路，就順著山溝方向行走，期間靠喝雨水和撿拾野果等東西填肚子，夜間就在草地上或樹下休息，直到第五天遇到上山做農活的群眾。

目前，黃某獲救後，巴疇鄉通過各種途徑給予黃某提供援助，並與其家屬取得聯繫，其家人將從南寧趕過來照顧。

報導說，當天，巴疇鄉聯合工作組工作人員經過排查，在板加村幹束坳（K15+800處）下方的深溝處發現事故車輛，車輛已嚴重受損。具體情況由該縣交警大隊進一步處理。