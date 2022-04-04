我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨性別運動員爭議 將讓科羅拉多州席次由藍轉紅？

影／澤倫斯基現身 穿防彈衣視察布查

假扮俄美女說中文 她攢200萬粉 AI換臉？ 抖音：已封禁

中國新聞組／北京4日電
「俄羅斯娜娜」在抖音上積攢了近200萬粉絲，在b站上也存在瀏覽量破5萬的視頻。（取材自觀察者網）
「俄羅斯娜娜」在抖音上積攢了近200萬粉絲，在b站上也存在瀏覽量破5萬的視頻。（取材自觀察者網）

「中國的兄弟姐妹你們好，我是俄羅斯娜娜。」最近，一個名為「@俄羅斯娜娜」的帳號忽然走紅抖音，片中，一個長著「俄式假臉」的人，操著蹩腳的「俄式中文」，時而唱歌，時而做「科普」，在抖音上積累近200萬粉絲。

來源：YouTube

觀察者網報導，由於其臉孔怪異，有用戶不禁在評論區質疑此人國籍的真實性，但更多人是在「追捧」。抖音官方近日發布「關於打擊仿冒帳號等黑產行為的處理公告」，指出包括「@俄羅斯娜娜」在內的四個帳號存在濫用平台道具、仿冒虛假人設的情況，將對其進行無限期封禁的處罰。

對於公告中所說的「濫用平台道具」，有網民認為是「AI換臉」，即通過人工智能技術將別人的臉替換到自己身上。也有人指出，這可能是抖音自帶的某種可以將人的五官特徵、輪廓改為外國人的特效——且該特效的使用基本是0門檻，使用目的也缺乏規則和監管。

據報導，該帳號的抖音影片中，一個自稱來自俄羅斯、名為娜娜的女子，擁有棕色的長髮、藍綠色的眼睛和烈焰紅唇。片中，她動輒就操著蹩腳的外國腔調說「中國的兄弟姐妹你們好」，講解一些道聽塗說的「俄羅斯常識」，或是就為觀眾「高歌一曲」，且是假唱。而在b站上，有不少網民利用彈幕稱讚她的歌聲「好好聽」。

不過，抖音留言區曾有用戶質疑，「娜娜」畫面怪異，五官模糊，可能是AI換臉，趁著最近俄羅斯熱度高在「蹭流量」。也有人懷疑，其可能使用了抖音一些「外國人」特效或者濾鏡。此類特效可「0門檻」使用，用戶換上特效後，臉部特徵便朝外國人轉變，且操作之簡單，僅僅點擊、下載特效、拍攝、上傳，即可在互聯網上變為「外國人」。

但在大量的稱讚中，這些質疑聲很快就被淹沒。「俄羅斯娜娜」在抖音上積攢了近200萬粉絲，在b站上也存在瀏覽量破5萬的影片。

「俄羅斯娜娜」在抖音上積攢了近200萬粉絲，在b站上也存在瀏覽量破5萬的視頻。（...
「俄羅斯娜娜」在抖音上積攢了近200萬粉絲，在b站上也存在瀏覽量破5萬的視頻。（取材自觀察者網）

抖音 俄羅斯 AI

上一則

疫情延燒 中國批准2款mRNA疫苗臨床試驗

延伸閱讀

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁
俄烏戰燒到太空 俄斷西方合作：取消制裁再說

俄烏戰燒到太空 俄斷西方合作：取消制裁再說
網傳汪小菲被打傷進醫院 本尊5分鐘快閃直播「我好好的」

網傳汪小菲被打傷進醫院 本尊5分鐘快閃直播「我好好的」
娛樂／對烏克蘭戰事「沒意見」俄國名設計師被踢出巴黎時裝周

娛樂／對烏克蘭戰事「沒意見」俄國名設計師被踢出巴黎時裝周

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯
上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
上海疫爆 改寫中國政經大局

上海疫爆 改寫中國政經大局
圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天