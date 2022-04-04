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不用拆了 恒大海花島39棟違建樓 官方將沒收

記者陳政錄／廣州4日電
海花島違規建設與蔚藍的海洋形成鮮明對比。（取材自中央紀委國家監委網站／視覺中國圖）
海花島違規建設與蔚藍的海洋形成鮮明對比。（取材自中央紀委國家監委網站／視覺中國圖）

去年底因涉嫌違建，被海南省儋州市政府限期10日內拆除的恒大海花島項目39棟樓，在經恒大申請行政複議後，下場卻是被官方沒收。據海南日報3日報導，複議機關已就海花島39棟樓行政複議案，做出「變更原拆除為沒收」的決定。海花島項目曾被指「鼓了錢袋、毀了生態」，中紀報怒批「背後是扭曲政績觀」。

報導指出，儋州市有關部門負責人表示，在做出變更原拆除為沒收的決定後，將依法依規保護好有關各方合法權益。在此之前，當地部門已經對涉及該開發案的張琦、林東等八名責任人員予以問責處理，對其他相關責任人員也將進一步調查處理。

2021年12月30日，海南省儋州市綜合行政執法局發布的「行政處罰（限期拆除）決定書」指出，價值約78億元人民幣的海花島39棟建築，違法取得的規畫許可證已被撤銷，限期十日內自行拆除。

負責該開發案的儋州信恆旅遊開發，隸屬於恒大童世界，為中國恒大旗下項目。中國恒大曾公告指出，經過六年多建設，海花島項目已累計投入約人民幣810億元(約127.3億美元)，擁有6萬多戶業主（指房地產業權的持有人）。

恒大在海花島項目的39棟違規建築。（取材自界面新聞）
恒大在海花島項目的39棟違規建築。（取材自界面新聞）

為降低損失，儋州市政府相關負責人指出，恒大於1月4日申請了行政複議。

海花島由三個獨立的離岸島嶼組成，填海造島面積約783公頃，通過「化整為零」的方式，將填海項目拆分成36個面積小於27公頃的子項目瞞天過海，使得不過關的項目得以推進，該禁止的項目得以審批，造成大面積珊瑚礁和白蝶貝被永久破壞。

在2021年度「中國十大醜陋建築」評選中，海花島建築群位列榜首，被認為「資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型」。

對於拆除變沒收，中國網友大都贊成，認為拆除很浪費，但充公也有點說不過去；有人則建議改為疫情隔離點，或公益療養院。

圖為2021年6月26日，海南省儋州市未遭破壞的「龍門激浪」海岸線。（取材自北京...
圖為2021年6月26日，海南省儋州市未遭破壞的「龍門激浪」海岸線。（取材自北京日報／視覺中國圖）

恒大 疫情 房地產

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