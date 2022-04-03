做學問的沉迷做官? 政法大學女教授晉升失利 竟發「絕交信」

中國政法大學刑事司法學院院長汪海燕。（取材自通遼市檢察院官網）

「給他這碗飯吃的人是我……在此正式宣告：從今往後，我與汪海燕絕交。」因爭取參選副會長未果，中國政法大學刑事司法學院教授劉玫這封絕交信，引發網友關注，笑稱她有「官癮」；據了解，汪海燕同為中國政法大學教授，並擔任中國政法大學刑事司法學院院長。

新黃河報導，絕交信中，講述劉玫對汪海燕「之恩」，以及「之怨」緣起於此次中國刑事訴訟 法學研究會的換屆。「當我得知中國政法大學有兩個副會長名額，而汪海燕意圖占據其中一個名額時，我感到深深受到了傷害。」

在劉玫的絕交信中，描述「從博士畢業留校至今，他（汪海燕）每一次晉職、晉級都離不開我的支持和幫助。」從講師到副教授到教授，從四級教授、三級教授到二級教授，2020年冬天，汪海燕申報二級教授，劉玫是評委，「一如既往的大力支持，使他順利晉級。」在刑事司法學院，劉玫還「大力舉薦」其擔任副院長和院長。2018年，汪海燕被聘任為中國政法大學刑事司法學院院長。

此次「絕交信」緣起於中國刑事訴訟法學研究會的換屆。報導指出「絕交信」中多次提及，劉玫向汪海燕反映並有意參選副會長，但並未「爭取」到。劉玫認為有資格要這個副會長的名額。「按照章程和名額分配原則，中國政法大學可以有兩個副會長名額和一個單獨設立的秘書長名額。汪海燕是常務理事兼任秘書長。我並沒有要把他從現有位子上趕下來的意思，而是要求他講規矩、懂禮貌、遵從長幼尊卑、講究先來後到，退出他意圖占據的副會長名額，他依然可以是秘書長。」並舉例因為資歷和有「大恩」所以才有理由要這個名額。

劉玫還稱，接到刑事訴訟法學研究會的通知，說其還是常務理事，而汪海燕是副會長。「我當即向研究會明確表示，辭去常務理事一職。」

中國刑事訴訟法學研究會回覆稱，劉玫教授的聲明中有很多不實的內容。學校、研究會和法學會已經在走法律程序。

報導稱，「絕交信」發布後，引起網友熱烈爭論：「那是不是佐證了自己偏袒某人便公權私用呢？」「通篇不斷強調各種title，與一向標榜淡泊名利的學者們的形像有所相悖」。「佩服，做學問做到絕交的地步」「我驚了，這官癮都挺大的，我對教授的濾鏡破碎了」。目前，部分自媒體頁面顯示絕交信“已被發布者刪除”。