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去趟菜市場 上海男成朋友圈首「陽」 自嘲：等解封就買彩票

中國新聞組／上海3日電
上海超市在封控前搶買物資的人潮。（取材自微博）
上海超市在封控前搶買物資的人潮。（取材自微博）

自稱在上海一家券商金融公司工作的王澤（化名），一篇自述引發關注，網民大量轉發，還登上微博熱搜。王澤在文中說，他買了趟菜，就成了朋友圈首個「陽」，沒想到自己會成為朋友圈裡第一個「中招」的人。「等解封了，他考慮去買個彩票。」

上觀新聞報導，王澤剛開始是低燒，體溫超過37攝氏度，便去做了核酸檢測，但核酸報告一直沒出來；因家中有未滿一歲的寶寶，那天晚上便睡車裡。次日去浦東新區做抗原測試，他自測是陰性，認為也許就是感冒，但仍在家隔離了一天。

然而疾控中心電話告知他核酸異常，這兩天可能有車接他去隔離點。他開始收拾行李。王澤是90後，得知他「中招」後，好多朋友發微信調侃，「終於見著活的了」。好幾個朋友還約他等疫情過去了一起吃飯，很暖心。

他很清楚自己是如何「中招」的。他所在的小區之前沒有出過病例，一直撐到「決賽圈」。確診前兩周，他嚴格居家，只去過兩趟菜市場，每次去都全副武裝，回家後也消毒，但菜場出了問題。

報導指出，現在他們小區的核酸異常人員，都是因為去了這家菜場。回想起來，他覺得自己能做的防護都做了。唯一的漏洞就是菜市場人流密集，當時，每個菜攤前都有十幾個人排隊。他也想提醒大家別再去人員密集場所，盡量用小區團購，取到的東西也得用酒精消毒。

另一方面，如果核酸報告長時間未出也需要提高警惕，提前做自我隔離。他之前備了很多抗原檢測盒，派上了用場。接到疾控中心通知後，本來以為車子很快會來，沒想到這一等又是一天多。

他的集中隔離點是周浦一處人才公寓，他們共8個人住在三室兩廳裡，除了一個11歲，其他幾位都是五、六十歲。

室友中，他是程度最重的那個。之前最高發熱到39攝氏度，同時有咽喉腫痛、鼻塞等，和重感冒很像，但喝口水會痛半天。他的味覺並沒有受影響，據說和全程接種疫苗有關，其他症狀也在持續不到一周後消失。其他室友全程都沒有症狀。

現在各個居委包括隔離點，人手捉襟見肘。他進隔離點前等了8個小時。他想提醒大家，萬一中招，生活物資、藥品要多帶一些，有可能一時見不到醫護人員。

最近，他就在隔離點辦公。他保守估計要在這裡住20天，已經過去5天，並不覺得難熬。想到他妻子、孩子都好好的，他就覺得很幸福了。

妻子的生日是4月12日，原本給她訂了生日禮物，估計是無法如期送到了。妻子說能看到他「陽轉陰」就是最好的禮物。

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