京東集團裁員進行式 每天逾千人排隊辦離職

有京東員工表示，當天京東總部大樓1號樓的SSC（員工服務中心）有大量被裁員工等待辦理離職手續，其中一位同事下午取號辦理離職時已經排至1000多號。（取材自第一財經）

京東上周傳出向員工發出裁員 通知後，持續了兩周的京東裁員仍在繼續，京東總部大樓3月31日有大量被裁員工等待辦理離職手續，一位員工在下午取號辦理離職時，甚至已經排至1000多號。

第一財經報導，員工通常會在所在辦公樓的SSC辦理離職，目前京東有1號樓、2號樓、4號樓等多個辦公大樓投入使用，推測單日離職人數不止1000多人。

對於京東這波裁員，被裁員工表示無奈，在職員工也感到惶恐，不少被裁員工不清楚為什麼會被裁。對於裁員原因，領導僅以一句「公司組織架構變動」帶過。

京東物流的李欣（以下皆為化名）在京東工作8年，她表示，京東物流總部的裁員規模大概在30%左右，她僅被領導告知是集團人事篩選出來的名單，賠償方案為「N+1」。

京東健康也有多個部門裁員。京東健康的張明表示，「醫藥部裁員大概在20%左右，大力投入發展的互聯網醫院裁員可能達到60%到70%。」張明表示醫藥部是京東健康的核心部門之一，醫藥部裁員意味著其他部門的裁員比例更高。

京喜也是裁員較多的業務。一位京東員工提供一份京喜裁員的截圖顯示，京喜廣東戰區、四川戰區和江西戰區裁員比例為100%。此外，京喜平台研發部裁員25%，技術研發部也有部分裁員。

在職員工對於本次裁員的最大感受是「混亂」。

對於裁員，張明認為十分突然。他表示，「1月初京東健康還在招人，到了1月17日突然說要裁員，變得特別快。」有部分員工在年前已經被約談，近期辦理離職。

此外，本次裁員的節奏非常快。在職員工張靜稱一位京東工業的同事在周二被通知整個部門被解散，第二天就得辦理離職。